Közösen tüntet az ellenzék Szegeden

Január 3-án 17 órakor közös tüntetést rendeznek ellenzékiek Szegeden. – A demonstráció a Dugonics térről indul majd, onnan a Kárász utcán, a Széchenyi téren, a Kossuth Lajos sugárúton keresztül, az Anna-kutat érintve vonulunk a Rákóczi térre, a kormányhivatal épülete elé. Itt mondjuk majd el öt pontban a kormányhoz szóló kéréseinket a rabszolgatörvény kapcsán – hangsúlyozta Kovács Tamás, a Párbeszéd Magyarországért szegedi elnöke a pénteki összellenzéki sajtótájékoztatón.Tarnay Kristóf Ábel, a Szegedi Civil Háló alapítója hozzátette, nemcsak a rabszolgatörvényről lesz majd szó, hanem arról is, hogy szerintük a magyar média 65 százaléka a kormány kezében van, ami elfogadhatatlan. Tóth Sándor, a Köz-Hasznáért Mozgalom aktivistája elmondta, a dolgozók mellett a nagyszülőkért is kiállnak, hiszen az intézkedések által a gyermeknevelés az idősekre terhelődik. Körmendi Zoltán tájékoztatása szerint a Momentum a fiatalok érdekeiért áll majd ki, mert nem normális, hogy a hallgatóknak dolgozniuk kell az egyetem mellett.Fehér Attila, az LMP megyei elnökségi tagja szerint nagy esélyük van az összefogás által a tüntetőknek a kormánnyal szemben. Tóth Péter, a Jobbik szegedi és megyei elnöke azt mondta, eddig riválisai voltak egymásnak a pártok, most viszont a pestiekhez hasonlóan ők is együtt dolgoznak a magyar emberek érdekeiért., Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő bejelentette, az önkormányzati cégeknél nem alkalmazzák majd a 400 órás túlórát.Egy baloldali párt azonban kimaradt a meghívásból, méghozzá a Demokratikus Koalíció. Binszki József választókerületi elnök az esetet a helyi MSZP tényleges, bár informális vezetőjének, Botka Lászlónak a DK-val szembeni politikájába illeszti bele, amely politikát tavaly országosan is megismerhetett mindenki. Elmondta, hogy mivel a törvényt ők is elutasítják, így értelemszerűen jelen lesznek a demonstráción, de az üzenetet értik.