Leszakadt az ég Csongrád megyében is: Algyőn fél óra alatt 51 milliméter esőt mértek - videó

Lakócsán

Budapesten

Békés megyében

Zala és Somogy megyében

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)szerint Szegeden több helyen dőltek ki fák, törtek le ágak. A Berlini körúton például a trolivezetéket is leszakította egy méretes ág.Csongrád megye más településein, példáula Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte Mukics Dániel , az OKF szóvivője vasárnap.több villanyoszlop is kidőlt, ezért a faluban átmenetileg nincs áram, ez összesen 275 fogyasztási helyet érint - tette hozzá a szóvivő.Eddig országszerte mintegy 80 esetben avatkoztak be a tűzoltók a viharral összefüggésben, szinte minden esetben kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz kellett kivonulni.a III. kerületben a Nánási úton az erős szél kettétört és leszakított egy villanyvezetéket, a Szél utcában pedig egy épület tetejére dőlt fa. A XVII. kerületi Várvíz utcában távközlési kábelre, míg a XI. kerületi Karolina úton egy másik fára zuhant egy-egy fa.főként Békéscsabáról és Gyuláról kaptak a szokásosnál sokkal több riasztást a tűzoltók. Ott is elsősorban a kidőlt fák okoznak gondot, de Gyulán egy sportlétesítmény tetejét is megbontotta az erős szél.is adott munkát a vihar a tűzoltóknak. Szőkedencsen egy nagy fa dőlt a 7-es főútra, Zalakomáron kidőlt fa zárta el a Rákóczi utcát, Barcson, a Semmelweis utcában pedig az erős szél gyökerestől kifordított egy fenyőt, amely egy ház tetejére dőlt - közölte Mukics Dániel.