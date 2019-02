Magyarország legjobbjai közt a szegedi Tiszavirág étterem: elnyerték az Év Innovatív Konyhája Díjat

Kurucz Attila, a Tiszavirág étterem séfje büszke a díjukra. Fotó: Kuklis István

Újabb elismerést söpört be a szegedi Tiszavirág étterem. Hétfőn a fővárosi Várkert Bazárban mutatta be a 100 legjobb magyar éttermet a Dining Guide 2019. A szaklap idén már 15. alkalommal készített listát a legjobbakról. A fődíjat, az Év Étterme díjat a Széll Tamás és Szulló Szabina által vezetett stand kapta. Az Év Innovatív Konyhája Díjat a Tiszavirág étteremnek ítélték a független, külföldi szaktekintélyek. A díjat az előremutató gasztronómiát képviselő szegedi étterem séfje, Kurucz Attila vette át. A Tiszavirágon kívül vidéki vendéglátóhelyek közül az encsi Anyukám Mondtát, egy váci cukrászdát, a miskolci Pizza, Kávé, Világbékét és az őriszentpéteri Pajta bisztrót díjazták még.A Dining Guide idén is tartotta magát ahhoz, hogy külföldi szaktekintélyeket hoz, akik a döntéshozatalt segítik. A nemzetközi szakmai zsűrit idén Enrico Crippa vezette, aki a három Michelin-csillagos Piazza Duomo étterem séfje.– Reméljük, ez a díj előtérbe helyezi a többi, hasonló minőséget képviselő vidéki éttermet is. Nekünk ugyanis még többet kell dolgoznunk azért, hogy reflektorfénybe kerüljünk. Iszonyúan örülünk az elismerésnek. – mondta Bakos Orsolya, az étterem és a hozzá tartozó hotel háziasszonya.Kurucz Attila három éve viszi a Tiszavirág konyháját. – Ezzel beteljesedett egy álmunk, elértünk egy szintet, de ez nem jelenti azt, hogy itt meg is állunk. Nem számítottam a díjra, de a vidékiek nevében mondhatom, hogy hátrányból indulunk, ezért jól jött a figyelem. Innentől kezdve még jobban oda kell tennünk magunkat – fogalmazott a séf, aki azt is elárulta, a titkos tesztelők tavaly négy alkalommal is megfordultak náluk.