Mattot kaphat a belvárosi közlekedés augusztus 8-ig: forgalomkorlátozás a legforgalmasabb szegedi hídon

Hatalmas dugók várhatók a Belvárosi híd környékén a dilatáció cseréje miatt. FOTÓ: KARNOK CSABA

A Sándorfalvi úti vasúti átjáróról is lemondhatunk



Nem lesz elég a Belvárosi híd lezárása, július közepétől harminc napra lezárják a Sándorfalvi úti vasúti átjárót is. A terelőutat az M43-as autópályán keresztül, az 5-ös és 47-es főúton jelölték ki. A lezárás időszakában az M43-as autópálya 5-ös és 47-es főúti csomópont közötti szakasza díjmentesen vehető igénybe. A terelőutakat sárga információs táblák fogják jelezni.

Aki látta a Belvárosi hídra korábban kitett, sebességkorlátozást előíró jelzőtáblát, már sejthette, hogy valami gond van az építménnyel. És úgy is lett. Kiderült, hogy a híd két végén annyira tönkrementek a dilatációs elemek, hogy azokat már nem lehet javítani, ki kell cserélni. Ezekkel az elemekkel egyébként a hidak hőtágulását kezelik.A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. a Délmagyarországnak küldött közleményében azt írta, hogy az elemek cseréje miatt szerdán reggel 6 órától várhatóan augusztus 8-ig lesz forgalomkorlátozás. Amíg dolgoznak, mindennap reggel 6 és este 8 óra között a hídra Újszeged felé csak a tömegközlekedési eszközöket és a bicikliseket engedik fel. A többiek a Bertalan híd felé tudnak kerülni, ami viszont már 2x2 sávon járható. Azt is írták, hogy a kivitelezés alatt a belvárosi hídfőnél található jelzőlámpás forgalomirányítás estétől hajnalig sárgán fog villogni, míg az újszegedi hídfőnél egyáltalán nem működik majd.Az építési szakaszon nappal rendőrök, éjjel pedig jelzőlámpák irányítják majd a forgalmat. Mivel így is kevés a híd Szegeden, ezért szinte biztosra vehető, hogy – legalábbis reggel és délután – közlekedési káosz lesz a városban. Ezt sejtheti az SZKHT is, mert arról is írtak, hogy a korábbi hídi munkák miatt is voltak, akik elégedetlenkedtek.Közölték, hogy a hídon minden évben végeztek kisebb-nagyobb javításokat. Ezek a munkák főleg az útpálya aszfaltburkolata, valamint a járdák, lépcsők javításából álltak. Viszonylag rövid ideig tartottak, kevés kivétellel többnyire hétvégi és éjszakai munkavégzéssel készültek. Mivel azonban a hídon levő forgalom különböző mértékű korlátozásával jártak, szinte mindig elégedetlenkedtek a közlekedők, főleg csúcsidőben függetlenül attól, hogy a munka szervezésében elsődleges szempont a hídon bonyolódó forgalom legkisebb mértékű zavarása – próbálták megnyugtatni a közvéleményt.A hídra egyébként már ráköltöttek 2015-ben 39 millió, 2016-ban 51 millió, 2018-ban pedig 36,5 millió forintot, azonban – az SZKHT szerint – ezekre is szükség volt egy ennyi idős szerkezetnél.