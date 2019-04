Megvan a Szerelmes Shakespeare szereposztása

Nagy Sándor a darab egyik jelenetében. Fotó: Mohos Angéla/Madách Színház

Szirtes Tamás rendezi a Szerelmes Shakespeare-t, amit a drámaíró szegényes önéletrajzából, fantáziával feldúsítottak a forgatókönyvírók, Marc Norman és Tom Stoppard. A hétszeres Oscar-díjas film alapján készült darab feleleveníti a Rómeó és Júliát ihlető szerelem történetét.A darabban a fiatal Will Shakespeare alkotói válsággal küzd, szép Viola, a múzsa segíti ki, akibe a drámaíró beleszeret – minden nehézség ellenére. A párost Nagy Sándor és Petrik Andrea formálja meg. A lánynak viszont Erzsébet királynő – Csákányi Eszter – utasítására hozzá kell mennie Lord Wessexhez, akit Pál András alakít.Nyáron azonban nemcsak a drámaírót ismerjük meg, hanem az ő lenyűgöző színházát is. Szerednyey Béla Henslowe-t, a színháztulajdonost játssza, Zöld Csaba pedig a főhős pályatársát, Marlowe-t. A Shakespeare-korabeli színház egyik sztárját, Ned Alleynt Nagy Balázs kelti életre, míg a Globe egyik leghíresebb színészét, Burbage-t Magyar Attila.A fiatal Will persze számtalan kalandba keveredik: a Vízkereszt személycseréit idéző álöltözetek, elcserélt üzenetek, célt tévesztettvágyak, hangos, mi több, féltékeny csörteváltások követik egymást a nagyszabású produkcióban.A szerelmi történetet Gulyás Levente reneszánsz dallamai színesítik két estén át. Az Erzsébet-kort idéző, gazdag látványvilágért Rózsa István díszlet- és Rományi Nóra jelmeztervező kezeskedik. A Madách Színház hatalmas szereplőgárdával megálmodott produkciója július 12-én és 13-án érkezik a Dóm tér csillagtetős színpadára.