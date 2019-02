Mosogatóként kezdte a hanságis diák, célja a Michelin-csillag: török szakmai utat ért Zsuzsa bátorsága

Szerelmes a szakmájába

Kéthetes tanulmányútra hívta Szemendrey Zsuzsannát a török sztárséf, Ömür Akkor.

Aki mert, az nyert

Határ a csillagos ég

Nem unatkozik a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolájának végzős szakácstanulója, a szegedi Szemendrey Zsuzsanna. – Borászkarriert álmodtam magamnak, ezért Budapesten a Soós István Borászati Szakképző iskolába jártam. Egy Erasmus-pályázattal kerültem Olaszországba két hónapra, aztán maradtam volna Pesten, de a magas albérletárak miatt hazajöttem Szegedre. Úgy voltam vele, hogy az első álláshirdetésre, amit találok, jelentkezem. Ez egy mosogatói állás volt a Cirmi kézműves gasztrokocsmában. Ott kezdődött, legalulról, a vendéglátós karrierem. Innen kezdtem el mászni felfelé a szakmai ranglétrán – mesélte a 21 éves szegedi lány.A cirmis mosogatás után egy bisztróban már szakácsként dolgozott, ahol a rendeléstől a kalkuláción át a főzésig mindent ő intézett. A következő állomás Bán Tamás szegedi étterme, a Baan's Kitchen volt. – Úgy voltam vele, hogy ez megy nekem, tetszik is, sőt szerelmes vagyok ebbe a szakmába, ezért jelentkeztem a szakácsképzésre. Ha már a gyakorlati alapok egy része megvan, gondoltam, legyen róla papírom is. A tanárok szerint is jól teljesítettem, elsősként elküldtek a Skills Hungary versenyre, ahol nemzeti döntős, negyedik lettem – folytatta Zsuzsanna. (Ez egy fiatal szakemberek számára szervezett nemzetközi versenysorozat, amelyen minden jelentős ipari és gazdasági terület képviselteti magát.)A közelmúltban a Fehértói Halászcsárdában török ételek elkészítését mutatta be vendéglátós diákok előtt Ömür Akkor török mesterszakács, aki a bemutató közben megkérdezte, szeretne-e valaki segíteni neki.– Aki mer, az nyer alapon azonnal feltettem a kezem. Kaptam egy kötényt, és elkezdtünk főzni. Egy előételt és marharagut készítettünk. A tolmács mondta, hogy a séfnél van lehetőség gyakorlati képzésre, ezért odamentem hozzá, hogy adjon valamilyen elérhetőséget, hogy ha egyszer lesz annyi pénzem, kimennék. Beszélt a séffel a tolmács, majd megfogta a mikrofont, és bejelentette, hogy a segítségemért, és mert potenciált lát bennem, fizeti a repülőt és a szállásomat a kéthetes tanulmányútra – mesélte Zsuzsanna. Azt még nem tudja, mikor repül Törökországba, mert most éppen a WorldSkills 2019 válogatóversenyre készül, amit Oroszországban rendeznek augusztusban, illetve várja a Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbelijének az eredményét.Zsuzsanna amúgy sem unatkozik: most jött haza egy három hónapos tanulmányútról Máltáról, ahol a Hammetts Macina étteremben gardemanger pozícióban dolgozott. Aki ilyen feladatkörben dolgozik, az az üdvözlőfalatért, az előételért és a desszertért felelős. Több hazai étteremben sztázsolt is, azaz fizetés nélkül dolgozott, hogy tanulhasson az adott étteremről, ételeikről és a séftől.– Nehéz ebben a szakmában nőként érvényesülni, de kezdik elfogadni, hogy nőként a konyhában tevékenykedni nem csak azt jelenti, hogy egy anyuka otthon főz – tette hozzá. Mint fogalmazott, a határ a csillagos ég, amit nem csak képletesen értelmezhetünk – utalt ezzel a szakma csúcsára, a Michelin-csillagra.