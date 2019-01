Most az is kivár, aki új kutat fúratna

Bár Csanki István kútfúró szakember - amiről bizonyítványa is van -, azt mondja, nem minden önkormányzat szerint van hozzá joga, hogy közreműködjön a régi kutak engedélyeztetésében.

Vízjogi engedély kellene



Az önkormányzat jegyzője vízjogi engedélyezési eljárást folytat le az 1995. évi LVII. törvény alapján, amikor valaki kút megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez kér engedélyt – írta kérdésünkre a vásárhelyi polgármesteri hivatal. Ez most kétlépcsős eljárás, létesítési és üzemeltetési engedélyezésből áll. Az engedély nélkül készült kutakra az említett törvény szerint vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. Ezt meg is adják, ha a kút működése nem sért vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdeket. A kút megszüntetéséhez is engedélyt kell kérni. A vásárhelyi polgármesteri hivatal az elmúlt fél évben ugyanannyi vízjogi létesítési engedélyt adott ki, amennyit az előző években. A kérelmek se szaporodtak meg számottevően – írja a hivatal –, az iránt viszont többen érdeklődtek, hogyan lehet jogszerűen kutat fúratni.

2020. december 31-ig büntetlenül be lehet jelenteni a 2018. december 21. előtt engedély nélkül fúrt kutakat – erről szólt az a törvénymódosítás, amelyet a múlt év végén fogadott el az országgyűlés. A hónapokig tartó vitában végül az az elv érvényesült, hogy ha tényleg védeni akarja az ivóvízbázist az állam, és szeretné tudni, mennyien, milyen kutakkal csapolják meg a rétegeket, akkor nem érdemes bírságokkal fenyegetnie azokat, akik nem kértek engedélyt fúratás előtt. Most két évük lesz az embereknek arra, hogy bejelentsék a kútjukat.Mihez kezdjen az, aki most szeretne kutat fúratni legálisan úgy, hogy két év múlva se kelljen kapkodnia? Először nem kútfúróhoz, hanem tervezőhöz kell fordulnia, engedélyes tervet kell készíttetnie. Ez a szabály nem változott. Ennek költsége információink szerint 50-től 170 ezer forintig terjedhet. Ez az, amit a hetvenes-nyolcvanas évektől, a hobbikertek kimérése óta több tízezren megspóroltak, mert esetenként többe kerül, mint maga a fúratás.Bár elvileg a tavaly év végi jogszabály-módosítás óta is van lehetőség arra, hogy egy ilyen engedélyezési eljárás végigmenjen, azok a jegyzők, akikkel erről beszéltünk, azt javasolták az érdeklődőknek, hogy most inkább várjanak a kút létesítésével. Amikor ugyanis kihirdették a változást, több politikus – így a lapunknak nyilatkozó B. Nagy László országgyűlési képviselő is – azt mondta, 2019-ben, a tavaszi ülésszak alatt részleteiben is rendbe teszik a kutak ügyét. Újból tisztázzák, milyen feladatai lesznek a kutak tulajdonosainak és a hatóságoknak. Így meglehet, hogy aki ezt kivárja, fölösleges kiadásoktól is megkímélheti magát. Mint kiderült, technikai okokból is érdemes várni.– Én és a kollégáim ismerjük a vízadó rétegeket, a tervező nem föltétlenül, így én tudom, milyen mélynek kell lennie a kútnak – vet föl egy körülményt kérdésünkre Csanki István vásárhelyi kútfúró vállalkozó. – Most, kíváncsiságból, beszéltem néhány polgármesteri hivatallal. Kiderült, a régi kutak engedélyeztetésénél közreműködhetek, mivel megvan hozzá a bizonyítványom. A legtöbb községi önkormányzatnál azt mondták, miután papírom van arról, hogy fúrhatok kutat, ennek semmi akadálya. Egy városi polgármesteri hivatalban is egyeztettek velem, ketten nézték a jogszabályokat, és ők azt mondták – egy saját helyi jogszabályra hivatkozva –, hogy ebben nem vehetek részt.