Negyven éves álom vált valóra Pusztaszeren - Átadták a közösségi térként is szolgáló új piacteret

Kovács Beáta, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a végéhez ért a megye a 30 milliárd forintos uniós keret felhasználásának, és most ott tartunk, hogy minden településen a megvalósult beruházások átadása zajlik. Mint mondta, jól tudtak együtt gondolkodni a polgármesterekkel, megtanultak együtt pályázni, megismerték a TOP ravaszságait, és együtt véghez is tudták vinni, még ha akadtak zökkenők is közben. Kiderült, 250-nél több beruházás jött, jön létre megyei szinten.

28 millió forint uniós támogatás segítségével új, fedett piacteret építettek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Pusztaszeren. Az épületet szerdán adták át. – Ez nemcsak piacként, hanem közösségi térként is szolgál a településen élők számára, hiszen egy szabadidőközpont részévé vált, az asztalokat is úgy alakítottuk ki, hogy nemcsak melléjük állni, hanem melléjük ülni is lehet, akár 70-80 fő befogadására is alkalmas egy-egy rendezvény alkalmával. Sőt színpadként is szolgál, ha a füves területet nézőtérnek rendezzük be, mindemellett pedig illemhelyiség is van, mely szintén jól jön az események során. Most azt tervezzük, hogy télre hogyan lehetne befedni, de szívesen fogadjuk a további ötleteket is – emelte ki az átadón Máté Gábor polgármester.Az ünnepségen jelen volt Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese is, aki szerint a település legnyugodtabb, de ugyanakkor legfrekventáltabb helyszínére húzták fel az új épületet azzal a céllal, hogy megőrizzék a helyi értékeket, és hogy a közösségépítés helyszínévé tegyék, ahogyan az hosszú idő óta jellemző a piacokra. Hozzátette, öröm, hogy a megye többi településén is létesülnek ilyen terek, mert itt a haszon, a termelés, a fogyasztás és a közösségi élet is megtalálható.Már kora reggel örömmel vették birtokba a helyi termelők az új árusítóhelyet – zöldséget és gyümölcsöt, ruhaneműt, mézet, kolbászt és lángost is lehetett kapni. Lázár Angéla vállalkozó lapunk kérdésére elmondta: 40 éve nem volt piactér a faluban, most viszont nagy örömükre színvonalas, igényes teret kaptak, mely jobban összetartja a közösséget, és az érdeklődést is tovább növeli majd. Az őstermelő nyolc éve árusít Pusztaszeren saját készítésű kolbászt, tepertőt, őrölt paprikát és mézet is, míg a zöldségeket a pusztaszeri termelőktől szerzik be édesapjával, aki már negyven éve piacozik.Az új piacteret Antal Imre plébános szentelte fel, míg az ünnepség fényét a Pusztaszeri Általános Iskola néptáncosai emelték.