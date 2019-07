Nem lesz vízkorlátozás Szegeden a hőségben

Ahogy az országban mindenhol, Szegeden is megugrott a vízfogyasztás a nagy melegben. Amellett, hogy az üzletekből hirtelen elkapkodták a ventilátorokat, és ráérő klímaszerelőt sem lehet találni a nyár közepén, a Szegedi Vízművek Zrt. szerint nem csak ásványvízzel oltják a szomjukat az emberek.



Azt írták a Délmagyarországnak, hogy kánikulában naponta átlagosan 39 ezer köbméter ivóvizet termelnek. Ez idén és tavaly is nagyjából ennyi volt. A napi teljes víztermelési kapacitás pedig elegendő a megnövekedett igények biztosításához. Vízhiányra, vízkorlátozásra idén sem kell számítani Szegeden és Algyőn – közölte lapunkkal a társaság.



A megnövekedett vízfogyasztással együtt pedig megjelentek a városi szökőkutakban pancsoló gyerekek és felnőttek is. Ez egyébként tilos és fertőzésveszélyt is hordoz, mégis sokan csinálják – szerencsére elnézőek is velük.



A Kocsispéter család Bordányból jött Szegedre pénteken, amikor szintén meleg volt. A Dugonics téri szökőkútnál találkoztunk velük, ahol elmondták, azon kívül, hogy lényegesen több vizet isznak, ilyenkor vizes sapkával is védik magukat a forróságtól.



