Nem papíron kell a verset a fiatalok elé tenni - Hűvösvölgyi Ildikó a Dóm Látogatóközpontban lépett fel

Hűvösvölgyi Ildikónak a szegedi szereplései mindig kellemes emlékek. Fotó: Kuklis István

A Kaleidoszkóp című estjével érkezett ezúttal Szegedre Hűvösvölgyi Ildikó. A Kossuth-díjas színésznőnek több verses estje is van. Feldolgozta már külön Reményik Sándor, Arany és Weöres munkáit is. Ezúttal Szabó Gábor kísérte, aki sok évvel ezelőtt a tanítványa volt a Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskolában.– A kaleidoszkóp gyerekkorom kedves játéka volt. Csodálatos, színpompás világ tárult elém a jóvoltából. Csak megráztam és belenéztem, ám a látvány mindig más volt. A mi irodalmunk is egy kaleidoszkóp – magyarázta a színésznő.– Csodás költőink vannak, csak néha bele kell nézni abba a játékszerbe, le kell venni a polcról a könyveket.A színésznő már rég tudta, hogy sok köze van a versekhez. Már akkor, amikor Versmondó lányként kilépett egy könyvből a régi Zsebtévé című műsorban.– Egy időre eltérített a musicalek világa, de később eljött az az időszak, mint minden színésznőnek 50 éves kora tájékán, hogy összegezzen. Akkor nyúltam vissza a versekhez. 15 év alatt összeállt 4 verses estem, azokkal járom az országot.Az est, amellyel Szegedre érkezett, nem változott. A színésznő szubjektív válogatása, azokból a versekből, amelyeket mindig is ismert és szeretett. A városhoz sok kellemes emlék fűzi. Sokszor jött ide a családjával, amikor esténként fellépett a Macskákban vagy az István, a királyban. Akkor még kicsik voltak a gyerekei, viszont egyik lánya, Zsófia azóta szintén bejárta már a szegedi deszkákat az Operaház színeiben.– Szerintem nem tört meg a lelkesedés a versek iránt. Az biztos, hogy az én korosztályom és a nálam idősebbek sokkal fogékonyabbak az irodalomra. Viszont ezzel az estemmel sokat járok diákok közé, gimnáziumokba. Azt tapasztaltam, hogy ha a fiatalok nem papíron olvassák a verset, hanem valaki eléjük áll, akkor sokkal fogékonyabbak. Ha egy színésznő úgy mondja el egy költő szavait, mintha azok a sajátjai lennének, akkor megelevenedik az egész, s őket is be lehet húzni a csőbe. Nincs veszve minden – mondta mosolyogva a művésznő.