Nemzetközi földrajzverseny

Idén összesen 262 tanuló jelentkezett a vetélkedőre. Az írásbeli fordulót követő mai középdöntőben 4 ország 21 iskolájának 30 csapata, vagyis 60 diák méri össze tudását. A legjobb 8 csapat jut be a laboratóriumi, térképészeti számítási és szóbeli feladatokat is tartalmazó döntőbe. A vetélkedő témája a trópusi karsztok világa, amelyet Kubában az SZTE egykori tanszékvezető professzora, Jakucs László is tanulmányozott.