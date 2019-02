Nincs béke kakifronton: a szegediekben bízik a képviselő az utcai ürítők elleni harcban

A belváros mellett a Kálvária téren is többen tartózkodnak életvitelszerűen. Fotó: Karnok Csaba

Szabálysértés



Ha valaki közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, ami miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki. Ennek összege 5–50 ezer forintig terjedhet. Ha komolyabb az eset, szabálysértési feljelentéssel élnek, akkor a büntetés mértéke nagyobb is lehet, 5–150 ezer forintig terjed.

„Folyamatosan harcol a város a nyílt utcán ürítők ellen, a hatóság rendszeresen büntet, de egyelőre a szabadon székelők vannak előnyben" – írtuk tavalyi cikkünkben (2018. szeptember 29.: Körbepiszkítják a rektori hivatalt is – Folyamatos a harc a közterületen ürítők ellen), és a helyzet sajnos azóta is változatlan. Kedden ismét odacsinált valaki a Dugonics téri rektori hivatal előtti virágágyásba. A fekália mellett cigarettacsikkek és egy borosüveg dugója is látható.Április óta szinte minden hónapban beszámoltunk olyan esetről, amikor szegedi olvasóink az utcán nagy- és kisdolgukat végzőkre panaszkodnak. Áprilisban egy Mérey utcai tömbház lakói arról meséltek, hogy az udvarukban végzik a dolgukat a hajléktalanok. Május közepén számoltunk be arról, hogy egy városszerte ismert hajléktalan fényes nappal az egyik Kölcsey utcai virágládába ürített, augusztus elején pedig a rejtélyes pisifantomról írtunk, aki a Dózsa utcai lámpabolt bejáratát és környékét vizeli össze rendszeresen. A köztisztaság kérdése a tavaly szeptemberi közgyűlésen is téma volt.A jó idővel ismét feltűntek az utcán ürítők. A városrész önkormányzati képviselője, Szondi Ildikó úgy fogalmazott, a szegedi polgárokban bízik. – „Kedves, aranyos, városi polgártársunk, lenne szíves nem elkövetni ezt a csúnya szabálysértést?", ennyit kellene mondani nekik, mivel minden hajléktalan, vagy ittas fiatal mellé nem lehet rendőrt állítani, és ennyi zöldkommandóst sem tudunk terepre küldeni. A hajléktalanságot kellene felszámolni, hogy ne az utcát róják ezek a szerencsétlen, lecsúszott és bekakáló emberek. Mindaddig, amíg globálisan nem kezeljük ezt a helyzetet, nem változik semmi, de én optimista vagyok, és bízom benne, hogy közösen meg tudjuk oldani ezt a problémát – mondta érdeklődésünkre a képviselő.