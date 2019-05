Önálló kiállítást kapott a Down-szindrómás lány

Különleges kiállítás nyílt egy hete az Agórában. Legóépítmények és puzzle-képek láthatók az első emeleti tárlókban, amelyek érdekessége, hogy egy Down-szindrómás lány alkotásai. A 17 éves Bakai Adrienn szinte minden szabad percében ilyesmikkel foglalkozik: bár írni-olvasni nem tud, egy ezerdarabos puzzle-t két nap alatt kirak. Olyan legó sem volt még, ami kifogott volna rajta, bár a kiállításon is látható olyan darab, amivel hosszasan megküzdött.– A Star Wars-os építményt raktam össze legnehezebben, annak ötször is nekikezdtem, mire sikerült. Az volt a baj, hogy nem tudtam elképzelni, mi lesz belőle – mesélte Adrienn. Sárkányokat és autókat viszont szívesen épít, zsebpénzéből is mindig ilyeneket vásárol, hogy újabb elemekkel gyarapíthassa gyűjteményét.Adriennt nagymamája, Molnár Antalné neveli, aki elmondta, azért szeretett volna kiállítást szervezni unokájának, hogy megmutassák: a sérült emberek is lehetnek tehetségesek. – Nagyon boldogok voltunk, amikor az Agóra lehetőséget biztosított Adrienn munkáinak bemutatására. A megnyitón itt voltak a barátai, és nagyon büszke magára. Azóta is azt mondogatja: „Mama, sztár vagyok!" – mesélte az idős asszony nevetve.Adrienn egy dologhoz ragaszkodott csak: a kiállításra nem vihették el a legófigurákat, amelyek a készletekhez tartoznak. Azok vannak ugyanis a legnagyobb becsben tartva, a lány pedig félt, hogy eltűnnek. A hónap végén pedig, amikor a tárlat bezár, szétszedi az összes építményt – csak azért, hogy megszámolja, nem veszett-e el akár csak egyetlen elem is. Ennek azonban lesz haszna is: ismét összerakhatja utána az összeset. Ugyanezért nincsenek egyébként bekeretezve puzzle-képei sem, azokat is szeretné újra kirakni.Adrienn-nek van egy képe, amely nem látható a kiállításon: egy 2000 darabos puzzle, amely a világtérképet ábrázolja. Ezzel nem végzett a megnyitóig, nagymamája pedig nem tudott neki segíteni, mert mint mondta, ő meg sem próbálkozik egy ilyen aprólékos kirakóval boldogulni. Van tehát most is, amivel elfoglalja magát, és legalább már tudja, mi lesz az első kiállítási darab a következő önálló tárlatán.