Öt hónap csúszással, a tanév végére készült el a makkosházi Bonifert iskola 400 millió forintból

Csak a vakációra újult meg az iskolaépület. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Szegeden az elmúlt hónapokban számos iskola megújulhatott az uniós források segítségével, a legutóbb a Bonifert Domonkos Általános Iskolában fejeződtek be az építési munkálatok.Csaknem egy évet csúszott a fejlesztés kezdete, a tanévnyitó előtt pár nappal jelentek meg a kivitelező cég, a Fehérép Kft. munkatársai az intézményben, és nekiláttak az energetikai beruházásnak.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester akkor azzal indokolta a csúszást, hogy elhúzódott a közbeszerzés, de a kivitelezők novemberre befejezik az intézmény energetikai korszerűsítését. Ez nem sikerült, múlt hét pénteken adták át a megújult épületet.Lapunk kérdésére Husztáné Gyursánszki Erzsébet intézményvezető elmondta, nagyon örültek a fejlesztésnek, hiszen szebb iskolát kaptak, illetve remélhetőleg télen tényleg kevesebb lesz a fűtésszámlájuk, ezt egyelőre nem tudták kipróbálni, hiszen mire elkészült a munka, már nem volt szükség a fűtésre.– Az egész tanéven átíveltek a munkálatok, ez számos nehézséget okozott nekünk és a gyerekeknek. Volt, amikor a diákokat másik terembe kellett reggel átköltöztetni, mert kiderült, aznap ott dolgoznak majd a szakemberek. Ekkor listát is készítettünk, hogy mi volt az osztályteremben, mit vigyenek el, amire már nincs szükségünk, és mit szeretnénk visszakapni, illetve kértük, hogy amiben kár keletkezik, azt térítsék meg, ez azonban a mai napig nem történt meg. A legtöbb türelmet az új fűtésrendszer kiépítése igényelte, mert többször is visszajöttek egy adott terembe, nekünk pedig ehhez kellett alkalmazkodnunk, még ha nem is egyszerű olykor az építőiparban dolgozókkal kommunikálni. A bejárati ajtó cseréje sem a tervek szerint történt, azt ígérték, hogy kora délután kiszedik a régit, estére pedig már az új áll majd a helyén. Három hetet vártunk arra, hogy megkapjuk az ajtót, ugyanis úgy kezdték meg a régi kivételét, hogy az új még meg sem érkezett. Addig pozdorját raktak oda, szerencsére volt biztonsági őr, aki vigyázott az értékekre éjjelente – részletezte az igazgató.Husztáné Gyursánszki Erzsébet azt mondta, összességében megérte kivárni a munkát, kívülről megszépültek, viszont a belsőre is ráférne a felújítás, főleg a mosdókra, amelyek 35 évvel ezelőtt készültek, azóta nem történt ott korszerűsítés. Keresik a pályázati lehetőséget, erre ugyanis saját forrásuk nincs.A makkosházi iskolában 310 millió forintnyi európai uniós, és csaknem 186 millió forint önkormányzati forrásból kisebb épületszerkezeti változtatásokat hajtottak végre. Volt többek között homlokzati és lapostető-hőszigetelés, teljes körű nyílászárócsere, napelem telepítése, valamint az akadálymentes megközelíthetőség is megoldódott. Emellett megújult a teljes csapadékvíz-elvezetési rendszer, az elektromos hálózat, és a fűtést is korszerűsítették.