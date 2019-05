Öt lakást felújítanak, tizenegyet bérbe adnak

Öt, a Szegedi Nemzeti Színház kezelésében lévő üres bérlakás felújítása kezdődhet meg hamarosan a Székely sor 21. szám alatt. A munkálatokat az IKV Zrt. végzi el 16 millió 677 ezer forintért – derült ki a pénzügyi bizottság szerdai ülésén. Tárgyaltak arról is, hogy tizenegy önkormányzati bérlakás helyreállítása szükséges, amelyeket a felújítás után bérbe adnak majd pályázat útján. Mindegyik a belvárosban helyezkedik el, többek közt a Széchenyi téren, a Stefánia sétányon és a Klauzál téren. Elkezdődik a munka a belterületi csapadékvíz-elvezetés kapcsán is, melyre a TOP-ban nyert forrást az önkormányzat. Most a tervezés indulhat meg 10 millió 922 ezer forintért, a terveket a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. készíti el.