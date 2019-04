Példát mutat kreativitásból az ásotthalmi művészcsalád - Fotó

Egy ásotthalmi család művészi alkotásaiból nyílt kiállítás a település művelődési házában. Az öttagú Zsiros család tagjai kikapcsolódásként festenek, rajzolnak vagy verset írnak, kihez mi áll közelebb. – Úgy kezdődött, hogy a két lányunk firkarajzait elkezdtük gyűjteni.Kata, a nagyobbik lányom ragadott először ceruzát, egyre szebb alkotások születtek – mesélte az édesanya, Zsirosné Kiss Erzsébet. Kisebbik lányuk, Csenge is kedvet kapott, ő középiskolában fizikaórán alkotott. – A fizikatanárom javaslatára ki is állíthattam a suliban ezeket a rajzokat, azzal a kikötéssel, hogy csak azokat mutathatom be, amelyeket fizikaórán firkáltam – mesélte mosolyogva a már külföldön élő lány.Az ő rajzainak nagy részét ki sem tudták állítani, mert azok külföldön vannak.Erzsébet a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban tanít virágkötészetet. Az eredetileg technikatanárként végzett Erzsébet azt mesélte, kézügyesség mindig volt.– Fúrni, faragni, kötni, horgolni, szőni is tudok, ecsethez nyúlni azonban nem mertem eddig – részletezte. Interneten talált rá a vezetett festésre, egy tanfolyamra jár havonta egyszer. Később fia,Levente is követte, így a családból ketten ragadtak festőecsetet. A családfő, Zsiros Attila is a helyi szakközépiskolában tanít, erdészeti tárgyakat, hozzá nem az ecset, hanem a ceruza és a papír áll közelebb.Azt mondja, sokszor a természet ihleti meg, az mindig ad annyi csodát, amelynek kapcsán elindul egy szókapcsolat, aztán verssé kerekedik. Attila szabadidejében korábban sokat futott, 42 maratonon van túl. Eddig nem tárta nyilvánosság elé költeményeit, családja biztatására állították ki azokat is.Erzsébettől megtudtuk, nem alkotásaik művészi értéke a fontos, hanem az, hogy példát mutatnak ezzel másoknak a szabadidő hasznos eltöltésére. Alkotásaikat április végéig tekinthetik meg az érdeklődők.