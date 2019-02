Ránézésre is apadt a Tisza - mutatjuk fotókon a reggeli, jeges folyópartot

Forrás: Hydroinfo

Szombaton még így nézett ki a part az árvízi emlékmű alatt, mára jéggé fagyott kis tócsák maradtak csak a víz helyén.

A Hydroinfón publikált napi adatok szerint, és az ATIVIZIG térképe is mutatja : az Alsó-Tisza vidékén nincs árvízi készültség. A hidrológiai előrejelzés szerint egyelőre nem várható árhullám."A Tisza vízgyűjtő területén az utóbbi napok enyhébb időjárása miatt elkezdődött az olvadás. Az ebből kialakuló árhullámok a Felső-Tiszán már épp tetőznek, az Alsó-Tiszán ez a jövő hét elején, a mellékfolyókon a hét végén következik be, mindenhol az I. fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt. Szegeden a rakpart szintjét várhatóan nem fogja meghaladni a vízszint" -Kádár Mihály, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese, és a víz valóban nem érte el a rakpartot. Egy darabig biztosan nem is fogja:, a szakemberek szerint három napig kellene naponta 20 milliméter csapadéknak esnie a vízgyűjtő területen egy komolyabb árhullámhoz.Reggel a folyóparton jártunk, mi is leellenőriztük, hogy áll a vízszint. A vasárnapihoz képest apadt, és a visszamaradt pocsolyák meg az éjszakai fagy találkozásából szép alkotások születtek - ezeket is megmutatjuk fotógalériánkban.