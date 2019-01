Rántott húst havonta csak kétszer - nem nagy ördöngösség az életmódváltás

Diétás ételeket nagyon egyszerű készíteni. Ezzel a mondattal indította életmódváltó workshopját Godáné Reisinger Karolina, aki a péntek esti program végére bebizonyította: bár sokan nem így gondolják, valóban nem nehezebb ez a fajta életmód sem a megszokottnál.A Diétacentrum által szervezett, a Bulikonyhában tartott programra rekordidő alatt elkeltek a belépők – ami nem csoda, hiszen újévkor mindig rengetegen fogadják meg, hogy ezentúl egészségesen fognak élni.Ezt az elhatározást segítette ez a program is, amelyen két dietetikus beszélt arról, hogyan kellene helyesen táplálkozni, majd mindezt a gyakorlatban is kipróbálták, vagyis főztek egy egészséges menüsort.– Imádok enni, így szeretnék olyan ételeket főzni, amelyektől nem hízok – beszélt Rácz Éva arról, miért jött el erre a programra. De megtalálta a számítását az is, aki már járatos az ilyen típusú táplálkozásban. – Egy éve étkezek egészségesen, de vágytam arra, hogy ezeket az ételeket csapatban, egy vidám főzésen készítsem el – mondta Bakaity Mónika.– Ehető ételeket készítünk ma, ugye? Csak mert ami egészséges, az általában nem az – tette fel a leglényegesebb kérdést már rögtön az elején a workshop egyetlen férfi résztvevője. István a feleségével érkezett, és mint mondta, elsősorban párja tanul, ő pedig tesztel. Hamar kiderült azonban, hogy nem lesz vele gond, hiszen ő volt a leglelkesebb közönsége az előételnek kitett fodros kelcsipsznek.Istvánnak viszont – hiába érkezett éhesen – várnia kellett, először ugyanis elméletben vették át, hogyan lehet összeállítani egy heti menüt anélkül, hogy abba felesleges cukrok vagy szénhidrátok kerülnének.– A fehér rizs ugyanolyan rossz, mint a lisztes tészta. Rostanyagot nem tartalmaz, ellenben sok szénhidrát van benne – oszlatott el egy közkeletű tévhitet Godáné Reisinger Karolina, aki egy másik kedvelt reformélelmiszert, a kókuszolajt sem tartja sokra.– Akinek nincs zsíremésztési problémája, annak inkább egészségtelen, mint hasznos élelmiszer. Egyedüli előnye, hogy nem ég meg, így rántani például érdemes ebben. A havi két alkalommal, amikor ilyen ételt készítünk, többször ugyanis nem javasolt bő zsiradékban sült étel fogyasztása – tette hozzá.A húsokkal kapcsolatban Boa-Gábor Lilla dietetikus elmondta: a csirke mellett pulykának, halnak, sertésnek, marhának és baromfibelsőségnek is kellene a tányérunkra kerülnie. A szakemberek szerint a kisétkezéseknek is komplettnek kell lenniük, így tízóraira és uzsonnára is érdemes tejterméket, olajos magvakat és gyümölcsöt egyszerre fogyasztani.Reggelire bátran variálhatók az édes és sós fogások: előbbire például kiváló a zabkása, utóbbira pedig a tojás. Pékáruból a teljes kiőrlésű a legjobb választás, tésztából pedig a durum, amelyből 50–60 grammnyi fejadag hetente kétszer belefér az egészséges táplálkozás alapelveibe.A résztvevők az előadás után fakanalat ragadtak. Rukkolakrémlevest, csirkés-mangós-avokádós-gránátalmás vadrizssalátát és joghurtos pohárdesszertet készítettek, illetve sütöttek egészséges zsemléket is.Mindezt pedig a program végén jóízűen el is fogyasztották, így első kézből tapasztalhatták meg, hogy búza nélküli lisztkeverékből, zöldségekből és eddig ismeretlen típusú rizsből is lehet finom ételt varázsolni, mi több cukor nélkül is készülhet jóízű desszert. Ráadásul mindezeket egy kezdő háziasszony vagy egy szkeptikus férj is gond nélkül el tudja készíteni.– Ismerem, néha- néha megpróbálom követni. Bár nem mindig sikerül. Mivel cukorbeteg vagyok, hasznos számomra minden efféle, figyelem az újításokat ezen a területen. Sok hasznos dolgot tanultam. Németországból jöttem ide húsz éve, ott régóta ismerős fogalom ez.– Szeretem, még évekkel ezelőtt hallottam róla. Olvastam különféle gasztromagazinokban is erről, recepteket is láttam a Nők Lapjában és a Délmagyarországban. Interneten sok ötletet látok, bár megmondom őszintén, én inkább hagyományosan főzök otthon.– Annyira nem vagyok nagy szakér-tője a dolognak, viszont mindent megeszek. Ritkán főzök, inkább a barátnőm erősítia frontot a konyhában. Viszont muszáj néha egészségesen étkezni, felkészülési időszakban pél-dául, mivel sportolok, és edző is vagyok.– Mostanában figyelek arra, hogy egészségesen étkezzek, így a reformkonyhát is szeretem. A karácsonyi nagy lakomák után muszáj odafigyelni, ilyen minden év eleje. Szerencsére a zöldségeket szeretem. A borsót, a brokkolit, talán még a kelbimbót is megeszem, ha finom.