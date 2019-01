Sok külföldi ül a Csillagban - Kábítószer- és embercsempészés a leggyakoribb bűncselekmény

A szegedi Csillag börtön. Az itt ülő elítéltek legalább egytizede külföldi. Illusztráció: Török János

A napokban ítélt hat és fél év börtönbüntetésre egy macedón férfit a Szegedi Ítélőtábla. Az volt a bűne, hogy több mint 25 kilogramm marihuánát próbált Magyarországon keresztül Nyugat-Európába csempészni még 2017-ben. A táblabíróság különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt ítélte el a jelenleg 33 éves vádlottat, és a szabadságvesztés mellett hét évre kiutasította Magyarországról.A férfi 2017 februárjában állapodott meg megbízójával arról, hogy egy autóban elrejtve kábítószert visz Koszovó-ból Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. Szkopjéban egy mikrobuszt bérelt. A jármű utasterének takarókárpitjai mögött, a gyári kialakítású üregekben 61 csomag marihuánát rejtettek el. Ezután, február 19-én indult el Pristinából, és délután jelentkezett belépésre a röszkei határállomáson. A pénzügyőrök a gépjármű tételes átvizsgálása mellett döntöttek, és megtalálták a 25,78 kilogrammnyi marihuánát.És nem ő az egyetlen külföldi állampolgár, aki magyarországi börtönben raboskodik. Orosz Zoltán, a büntetés-végrehajtás szóvivője lapunknak elmondta, hogy a szegedi Csillag börtönben jelenleg 222 külföldi tölti büntetését, főleg szerb és román állampolgárok. És ahogy az említett macedón férfit, a többségüket szintén valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény vagy embercsempészés miatt ítélték el.Ezt erősítette meg lapunknak a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára is. Bátyi Zoltán elmondta, hogy szinte minden hétre jut legalább egy kábítószerrel kapcsolatos ügyük, de ezen a héten például már biztos, hogy három ilyen tárgyalás is lesz. A sajtótitkár azt is elmondta, hogy az embercsempészet a határzár megépítése óta visszaszorult, egyre kevesebb az ilyen ügy.A jogerősen elítélt külföldieket mellékbüntetésként – szinte kivétel nélkül – kiutasítják Magyarországról. Ez nem azt jelenti, hogy egy meghatározott országba küldik vissza, hanem hogy Magyarországra nem léphet be. És a kiutasítás attól a perctől érvényes, amikor az elítélt leülte a büntetését, és szabadlábra kerül.A magyarországi börtönökbe kerülő külföldiek egy jelentősebb része nem keresztény vallású országból érkezik, így rájuk külön kell figyelni. A Szegedi Fegyház és Börtön konyháján például olyan menüt is készítenek, amelyet az iszlám vallásúak is fogyaszthatnak.A Szegedi Fegyház és Börtönben jelenleg egyébként összesen csaknem 1600 fogvatartott tartózkodik.