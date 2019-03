Szakmájuk sztárjai lehetnek - 11 megyei diák a döntőben

Kállai-Verba Eszter írásbelizik. A döntőig jutott. Fotó: Frank Yvette

Összesen 11 Csongrád megyei tanuló jutott be a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe. A rendezvény március 12–14. között lesz Budapesten, a Hungexpo területén, a Szakma Sztár Fesztivál egyik kiemelt eseményeként.A döntőnek a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs munkájában is fontos szerep jut, az előző évekhez hasonlóan idén is 700 diákot visznek buszokkal az eseményre. A megmérettetés célja a magyar szakképzés színvonalának emelése, eredményeinek bemutatása, emellett a fizikai munka vonzerejének növelése is fontos. A diákok tudását életszerű kérdéssorokkal mérik, és gyakorlati feladatokkal is bizonyítani kell, ki a legjobb a szakmájában.Tavaly jól szerepeltek a megyei fiatalok, a hét döntős közül hatan végeztek a dobogón. Két első hely mellett egy második és három harmadik hellyel öregbítették iskolájuk és gyakorlati képzőhelyeik hírnevét. Idén a Szegedi Szakképzési Centrum következő tanulói jutottak a döntőbe: Kállai-Verba Eszter asztalos a József Attila Szakképző Iskolából, Süli Martin István autóelektronikai műszerész a Csonkából, Győri Ádám automatikai technikus, Takács Ádám gépi forgácsoló, Bárkányi Csaba és Kormányos Patrik Márk műszaki informatikusok a Dériből.Lakatos Judit cukrász a Hanságiból jutott tovább, míg a Móravárosiból négy diák van ott az országos döntőben: Kravjár Gábor épületgépész technikus, Lipka László hegesztő, Tóth Richárd kárpitos, Szilágyi Balázs kőműves és hidegburkoló szakmában versenyezhet.