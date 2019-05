Száz évesnek hitték az időkapszulát - kibontáskor derült ki, hogy csak ötven

- Két éve jöttem be az iskolába, azért, hogy megnézzem, mikor lesz az időkapszula évfordulója. Akkor készítettem róla egy kis videót és feltettem a közösségi oldalra, innen jött az ötlet, hogy ünnepélyes keretek között bontsuk ki – mesélt Balogh Róbert, egyik főszervező.Róbert emlékezett az időkapszulára, volt, aki azonban nem. Judit azt mesélte, bár tudta, hogy idén több időkapszula is előkerült Szegeden, nem emlékezett rá, hogy az ő általános iskolájában is volt ilyen. A petőfitelepi Lidicei téri általános iskola 1958-ban Gera Sándor, 1991-től Hunyadi János nevét viselte. Az épület általános iskolaként 2011-ig működött.