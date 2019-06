Százszorosára nőtt a forgalom a Sárgán, katasztrofális volt az állapot a töltés alján

Április végén zárták le a Tá­péra és Petőfitelepre vezető Bu­­dai Nagy Antal utcát csatornaépítéshez kötődő munkák miatt. A Csap és a Gábor Áron utca, valamint a Csillag tér volt a ki­­je­­lölt terelőút. Az első napok ije­­delméről és autósorairól la­­punkban is be­­­­számoltunk. Azután valahogy rendeződött az egész, és ha valaki nem reggel negyed 8 és 8 óra között vagy a délutáni csúcsidőben járt arra, elviselhető volt az araszolás.Az autósok türelme mellett a békességhez az is hozzájárult, hogy a torlódást elkerülendő a Mol engedélyezte a Tápét a 47-es számú főúttal összekötő Déli út használatát, bár ez elég nagy kerülő volt. Ugyancsak jobb híján a tápéiak a Sárgánál átmehettek a töltésen, majd az üdülőteleppel párhuzamosan, a rossz minőségű és sebesség­korlátozással védett úton el­döcöghettek a halászcsárdáig, és így kijutnak a Felső Tisza-partra.– Szinte százszorosára növekedett a forgalom az útlezárás miatt. Itt száguldoztak az au­­tók, úgy tudom, volt is kint mér­ni a rendőrség – mondta a múlt héten a helyszínen Galambos Zoltán, a Tömörkény István Üdülőtársulat elnöke. Tavasszal tették rendbe a feljárót, az sem bírta a megnövekedett forgalmat, gyorsan katasztrofális állapotba került. – Kétszer is rendbe tette a vízügy az utat. De talán az lett volna a jobb, ha ez nem történik meg, és az autósoknak elmegy a kedvük attól, hogy erre kerüljenek – mondta az elnök, hozzátéve, még szerencse, hogy jobbára esett, mert a portól fuldokoltak volna. Megtudtuk, ha történetesen száraz évszakra esik a lezárás, kaptak volna locsoló­autókat, hogy elviselhetőbb le­­gyen a forgalom.Saját tapasztalatunk szerint a Sárgán lévő egérút az esős idő­­szakban előálló temérdek tó­­csa – illetve az alatta rejlő kátyúk – miatt veszélyes volt, nem lehetett tudni, milyen mély gödröt töltött fel a víz, így csak nagyon óvatosan mertünk gurulni.A lezárás feloldása után né­hány nappal pocsékul festett az egérút, különösen a város felőli végén, a halászcsárdákhoz közeli szakaszon volt hadiállapot. Gödör gödör hátán – azokon biztosan nem lehetett száguldozni. Ez azonban nem maradt így sokáig, jelentősen és gyorsan javult a helyzet, mi­­­re találkoztam a helyszínen az üdülőtelep elnökével. Akkor már újra rendesen porolt az út: két autónak tisztességes követési távolságot kellett tartani, hogy lásson a hátul haladó.– Folyamatban van a helyreállítás, úgynevezett gréderezéssel csökkentik a kátyúk mélységét, és mart aszfaltot visznek az útra, hogy kiegyengessék – mondta megkeresésünkre Szécsényi Rózsa. A körzet önkormányzati képviselője hangsúlyozta, a le­­zárás ideje alatt is többször javították az utat, hogy az használható maradjon, és be tudja tölteni az egérút szerepet.– Az elején néhányszor még a töltés aljában jöttünk ki az au­­tóval, de olyan lassan tudtunk csak haladni, hogy utána már nem is próbálkoztunk vele. Meg­­adtuk magunkat, és kerültünk a Csillag tér és a Csap utca felé – mondta György, akinek évtizedek óta van üdülője a Sárgán. Hozzáteszi, örül, hogy túl vannak rajta. Szerinte az a legfontosabb, hogy idén sem jött ki a víz, legalábbis hozzájuk – néhány mélyebben fekvő részt azért elfoglalt a Tisza.