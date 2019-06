Szegedi applikáció segítheti a készenléti szervek munkáját

Critical App Challenge néven hirdetett fejlesztői versenyt az Airbus Magyarországi fióktelepe. A feladat az volt, hogy a készenléti szervek által használt, speciális titkosítású kommunikációs esz­közökre tervezzenek olyan al­kalmazásokat, amelyek egyszerűsítik a munkájukat, növelik a hatékonyságukat. A megmérettetésre egy szegedi baráti társaság is nevezett, és bár egy teraszbulis beszélgetésből indult hirtelen ötlet volt az egész, olyan hasznos dolgot találtak ki, hogy megnyerték vele a start-up kategóriát.– Az alapötlet egy fél évvel ezelőtti drónasszisztált szegedi mentési gyakorlatból eredt – me­sélte Pető Zoltán ötletgazda. Mint kiderült, nagyon hasznos lehet a hatékony betegellátás szempontjából, ha nemcsak a helyszínen lé­­vők, hanem a fo­­gadó intézmény munkatársai is látják a sérülteket és a baleseti helyszínt. Pető Zoltán a szegedi sürgősségi osztály vezetője, és Csongrádi Nándor is ott dolgozik. A gyakorlatból ismerik a rendszert: jelenleg egy TETRA-rádióval tudnak kommunikálni a mentőkkel az érkező betegek állapotáról. – Az Airbus az ilyen típusú kommunikációhoz készítette azt az érintőképernyős eszközt, amelyre az applikációterveket várták. Adó­­dott tehát, hogy egy olyan tervet adjunk be, amely alapján a berendezést képtovábbításra is alkalmassá tesszük – mondta.A videókészítő és -megosztó app tervével a szegediek bekerültek a 12 csapat közé, amely meghívást kapott a múlt heti döntőre. Itt 24 óra alatt le kellett programozniuk az applikációt.– Egy héttel korábban megkaptuk a készüléket, de mivel a fejlesztői rendszert titkossága miatt csak a helyszínen adták át, igazából nem tudtunk előre készülni. Csupán néhány leírás volt elérhető azzal kapcsolato­san, hogy milyen programnyelvet használ a berendezés – mesélte Füle Győző vezető szoftverfejlesztő. Míg ő programozott, Csongrádi Nándor, aki profi drónpilóta, elkészítette a helyszínen azokat a felvételeket, amelyeket aztán valóban továbbítani is tudtak titkosított, zárt láncon a többi eszközre. – A drón egyébként egy látványelem volt a prezentációban: bármilyen felvételt lehet a rendszeren továbbítani, sőt az Airbus-készüléknek is van saját kamerája – mondta el a szakértő.– A zsűri azt értékelte, hogy a mi applikációnk valóban életszerű problémára adott választ, amit a rendőrség, katasztrófavédők, TEK és minden más készenléti szerv is jól tud használni – foglalta össze sikerük titkát Pető Zoltán. A Critical Eye nevű csapat ezzel az applikációjával 1500 eurót nyert, és az Airbus legmagasabb rangú támogatását, hogy piacra vihessék terméküket.– Nem az a tervünk, hogy eb­­ből éljünk a jövőben, de büszkék vagyunk rá, hogy rögtön elsőre ilyen rangos versenyt sikerült megnyernünk. Az pedig, hogy működő termék lesz a tervünkből, most úgy látjuk, hogy na­gyon valószínű – mondták.