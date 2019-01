Szegedi találmány a Top 10 innováció között

Átadták a Top 10 Legérdekesebb Magyar Innováció díj 2018. évi elismeréseit kedden Budapesten. A tíz díjazottat a 100 legérdekesebb magyar innováció 2018 című kiadványban szereplő kiválóságok közül választotta ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium védnöksége mellett működő szakmai zsűri.Az elismerések egyikét egy szegedi fejlesztésű készítmény kapta. A Solvo MDQ Kit az orvoslás hatékonyságát tudja jelentősen javítani, segítségével ugyanis előre megjósolható, hogy egy gyógyszeres terápia esetén számítani kell-e úgynevezett multidrog-rezisztencia megjelenésére.– A terméket egy konzorciumi összefogás keretében a Solvo Biotechnológiai Zrt. fejlesztette ki. A klinikai fejlesztést az MDQuest Kft. folytatja, amelyet a Solvo leányvállalataként alapítottak 2013-ban. A kutatás már 10 éve elindult, akkor még a Solvo berkeiben – mondta el lapunknak Hallgas Balázs, az MDQuest Kft. ügyvezető igazgatója. – A gyógyszer-rezisztencia megjelenésének kérdését vizsgáltuk, ezt akartuk előre jelezni. Hosszú hónapokig kezelnek ugyanis betegeket bizonyos készítményekkel, mire kiderül, hogy azok nem is hatásosak esetükben. Arra voltunk kíváncsiak, lehetséges-e ezt diagnosztikai eljárással még azelőtt jelezni, hogy a betegnél a klinikai tünetek romlása alapján állapítanák meg a rezisztenciát.Szervezetünkben az úgynevezett transzporter-molekulák többek között arra szolgálnak, hogy megvédjenek bennünket a környezetből bekerült mérgező anyagoktól. Azonban a napjainkban használt gyógyszermolekulák egy része is ezzel a folyamattal juthat ki a célsejtekből. – Ezek a transzporterfehérjék például a fehérvérsejteken is megjelennek, így egy egyszerű vérteszttel is mérhető az aktivitásuk – magyarázta Hallgas Balázs. – Olyan reagenskészletet fejlesztettünk ki, amelynek használatával a vérmintából megállapítható, hogy a vizsgált szóban forgó betegségek és az adott terápia esetén számítani kell-e a rezisztencia megjelenésére.A cégvezető elmondta, elsősorban a vérképzőszervi daganatos megbetegedésekben, illetve a krónikus gyulladásos betegségekben szenvedőknél használható ez az eljárás. A reagenskészlet már piacképes, értékesíthető termék, hiszen klinikai vizsgálatokat is végeztek Szegeden, Debrecenben, illetve Berlinben. – Jelenleg is zajlik azonban a fejlesztés, további klinikai vizsgálatokkal, illetve dolgozunk azon is, hogy a reagenskészlet még érzékenyebb legyen. Ez azonban nagy befektetést igényel, ehhez keresünk most partnereket.