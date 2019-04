Szerb és horvát szecessziós építészet a Széchenyi téren - Fotók

Egy-horvát szerb program részeként a hétvégén több magyarországi városban is megnézhették az érdeklődök a két ország, illetve város közös kultúráját, gyönyörű építészeti stílus alkotásait. Pécs és Kecskemét után Szegeden azért járt a tárlat, mert a városban is sok szecessziós épület található.A nézelődök megcsodálhatták többek között a szabadkai városházát és azt a híres eszéki sugárutat, ahol tipikus előkertek övezik a házakat. A kiállításnak turisztikai célja is van, az építészet iránt érdeklődök 120 kilométeren belül bejárhatják a két várost. A program részeként Szabadkán megújul a már említett polgármesteri hivatal, Eszéken pedig egy ismert park.