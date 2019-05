Szivárványhét Szegeden

Ennek részeként hétfőn a Magyar Ede téren egy sátorral települtek ki, és mutatták meg magukat. Az eseményt egybekötötték az állampolgári részvétel hetével is, tudtuk meg a szervezőktől. Arra is ösztönözték az embereket, hogy szavazzanak az európai parlamenti választásokon: készítettek egy óriási szavazólapot ábrázoló plakátot is. Öt programot kínálnak a héten, pénteken például filmvetítésre várnak mindenkit a Zöld Teraszon. A Biztonságos tér kampányukról is meséltek, amelyhez sok szegedi vendéglátóhely csatlakozott, szolidaritást vállalva a szexuális kisebbségekkel.