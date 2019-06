Táncgálával zárta az évet a Tiszavirág - galéria

Üres hely csupán álló maradt, a 15 és a 19 órai előadáson is teljesen megteltek a sorok. Az ünnepségen jelen volt Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke. Köszöntőjében kiemelte, 2016-ban alakult meg a Tiszavirág Néptáncegyesület abban a formában, ahogyan jelenleg is működik itt, a Tisza partján.Mint mondta, az itt élők pontosan tudják, hogy a tiszavirág három évet tölt a mederben, majd ezt követően kirepül, hogy leélje rövid életét. Három év már a tánccsoportnál is eltelt, ezt követően pedig úgy véli, egy olyan rajzási évtized következik, ami büszkeségre ad okot minden bizonnyal – tette hozzá.Hangsúlyozta, a néptáncosok a legfontosabb értéket közvetítik, a magyarságot, ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy mindenki maradjon meg együtt, közösen magyarnak mindenféle szélsőség és bántás nélkül.