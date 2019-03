Telekosár-nyertesünk biztosra ment: előre kiszámolta a számla végösszegét - Rekordidő alatt vásárolt be

10 perc alatt bevásárolt Szász László. Fotó: Török János

Méghogy a férfiak nem tudnak vásárolni! Szász László 10 perc alatt összegyűjtött mindent, ami a listáján szerepelt. Az már csak hab a tortán, hogy azt is tudta, mennyit fog fizetni a kasszánál. Igaz, ebben pár forintot tévedett a szegedi pénzügyi ügyintéző.– Be kell vallanom, egy próbavásárlást tegnap a feleségemmel megejtettünk. Egyébként is itt vásárolunk, tudom, mit hol kell keresni. Beülünk a kocsiba, én vezetek, engem meg a feleségem. Most összeírtuk az akciós termékekből a bevásárlólistát, a végösszeget is kiszámoltuk. De valahol elcsúsztunk, 60 forinttal kevesebbet fizettem – mosolyog a 60 éves László, aki munkahelyéről érkezett a Príma Novába.A tápéi férfi térült-fordult, és máris a kosárban termett a tej, kenyér, öblítő, mosószer, de kávét, olajat, fogkrémet és sajtot is rakott melléjük. Végül alufóliával, sütőpapírral, bútorápolóval spékelte meg a rakományt.Szász László békéscsabai származású, 1982-ben költözött Szegedre, munka miatt. Végül itt ragadt, ugyanis időközben megismerkedett a feleségével, és összeházasodtak. Nagyjából azóta fizetnek elő a Délmagyarországra is. László a sporthíreket és a gyászrovatot tanulmányozza, élete párja pedig a többi cikkre kíváncsi. Ha végeztek, László édesanyjához viszik el a kiolvasott újságot.– Otthon a feleségem a főnök, szoktam is mondogatni, én csak egy szürke pudligán vagyok. Tudja, mi az? Sínkopogtató – kacsint László, aki fürge járása ellenére egyre nehezebben birkózik meg a kerti munkával. Régen sokat focizott, most fájnak a lábai. Pedig még messze a nyugdíj, legalább 4 és fél évet kell dolgoznia, igaz, irodai munkát végez. Otthon besegít a házimunkába: port törölget, porszívózik, mosogat. Azért pihenni is szokott, ki nem hagyná a tévében a sportműsorokat. A szegedi férfi kézilabdacsapat nagy rajongója.