Több százan versenyeztek a Disznótor(k)oson - Dóc sütötte a legjobb kolbászt Sándorfalván - Fotók

Tizennyolc csapattal, több mint háromszázan vettek részt a sándorfalvi Disznótor(k)osnak elnevezett disznótoroson szombaton, ahol a pálinkafőzők, sült kolbászok és a töltött káposzták mérkőztek egymással.Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, az első hagyományos böllérnapot 1997-ben rendezték meg, majd 2011, a tizenötödik alkalom után tavaly előttig szünet következett, de a 2017-es kolbásztöltő versenynek akkora sikere volt, hogy idén is megrendezték. A zsűri tagjai, a sándorfalvi Kokavecz Pál ás Vass Géza már a kezdetek óta részt vesznek a népünnepély szervezésében. Őket idén lapunk újságírója, Arany T. János segítette az ételek kóstolásában.A csapatok 10 kiló darált sertéshúst, 50 levél savanyított káposztalevelet és aprókáposztát és egy csomag, 10 méter belet kaptak. A standokat a legtöbb helyen ízlésesen feldíszítették, az önkormányzat csapatának asztalán egy plüss kismalac mellett sorakoztak a finomságok. – Itt nem csak a pálinka, minden házi, a kolbász, a sajt, a savanyúság és a pogácsa is – kínálta a zsűrit lelkesen a csapat egyik tagja, Megyesi Anett.Míg az ételek készültek egy másik szakértő zsűri a pálinkákat kóstolta. A versenyen tizenketten mérettették meg párlatukat. Mint az egyik zsűritag, Farkas Árpád önkormányzati képviselő fogalmazott, volt acetonos körömlakklemosó és szerbiai vadas is a tételek közt. A humoros résztvevők nem kímélték az ítészeket: a nyolcas számú versenyző Apád söre elnevezésű IPA típusú sörrel próbálkozott a pálinkák között. Első helyen végül holtversenyben Bősi József szőlője és Kátai János birse végzett.A szervezők nem kímélték a zsűritagokat, már reggelire tetemes mennyiségű ételt szolgáltak fel: a hurka-kolbász, párolt káposzta mellé került friss, meleg tepertő, pecsenye, hagymás vér és töltött káposzta. És mindez reggelire, a tizennyolc versenyző csapat főztjének kóstolása előtt.A versenyzőknek felállított sátorban pihenés nélkül húzta a kéttagú zenekar: Zámbó Jimmy Egy jó asszony mindent megbocsájt című örök klasszikusa mellett jól megfért az Beatrice Azok a boldog szép napok című slágere.A legrutinosabb csapattaggal is itt találkoztunk, közvetlenül a hangalak mellett. A Sándorfalvi Citerások Egyesületének tagja, Csatlós Ferenc, aki már ötven éve citerázik, egyszerre két csapatban is benne volt, a két egyenpólót egymásra húzva. – A másik helyen már kész a kolbász, így tudok enni – ült vissza a citerásokhoz a Sándorfalvi Budai Sándor Citerazenekar oszlopos tagja.Kora délután a háromtagú zsűri szorgalmasan kóstolta az ipari mennyiségben felszolgált kolbászokat és töltött káposztákat. Az ítészek számára úgy tűnt, mintha senki se merte volna bátran fűszerezni egyik ételt sem, ezért üdítően hatott egy-egy karakteresebb, különlegesebb kolbász. A töltött káposzták mezőnye még a kolbászokénál is gyengébbnek bizonyult. Hosszas tanakodás után a kolbászok közül Dóc Község csapatának főztjét értékelte legjobbnak a zsűri, a töltött káposzták esetében pedig Bakos József és csapata győzedelmeskedett. Senki nem ment haza díj nélkül, a zsűri ugyanis többek között kiosztotta a leggyorsabb, a legszebb tálalás, a legfiatalosabb és a legsportosabb csapat díját is.