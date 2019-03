Trócsányi László szerint az SZTE méltán lehet az ország büszkesége

Fotó: SzegedMa.hu

A vidék népességmegtartó képességéhez hozzátartozik az is, hogy egy adott karnak legyen megtartóereje, megfelelő hallgatói létszáma és olyan képessége, hogy a hallgatók színvonalasan végezhessék tanulmányaikat, gyarapíthassák tudásukat a régióban - mondta Trócsányi László a Szegedmának adott interjújában.A számos támogatási és ösztöndíj lehetőség mellett kiemelte azt is, hogy nagyon sok a PhD hallgató a Szegedi Tudományegyetemen. A számukra biztosított, hogy külföldön is tovább fejleszthessék az SZTE-n megszerzett tudásukat. Az egyetemünk ebben is élen jár. Továbbá külön kiemelte, hogy a Jogi kar olyan támogatási összeghez jutott, amiből az egész épületet korszerűsíteni tudják.Arra a kérdésre, hogy további együttműködés alakul-e az egyetem és a kormány között a válasz az, hogy mindig is van együttműködés."Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) feladatköre az egyetemekkel való kapcsolattartás, de Szegeden ott van a Science Park és az ELI lézerközpont is, ami az Innovációs- és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) tartozik. Magam részéről rendszeresen tárgyalok a különböző kollégáimmal az SZTE helyzetéről, ide értve az EMMI-t, az ITM-et, hiszen van köztünk egy idézőjelesen vett konzorcium, hogy segítsük az SZTE-t, mivel ez Magyarország egyik büszkesége. Rendkívül fontos szerepet játszik valamennyi karával együtt. A Szegedi Tudományegyetem mindig számíthat a kormány támogatására" - mondta az igazságügyi miniszter.