Új szolgáltatásokkal bővít 2019-ben a Somogyi-könyvtár: a minőségi munka folytatására törekszik Sikaláné Sánta Ildikó

Fejlesztik a digitális kompetenciát

Sikaláné Sánta Ildikó a magas színvonalú, minőségi feladatellátásban hisz. Fotó: Frank Yvette

35 ezer olvasóval a legnépszerűbbek között

Kiegyensúlyozott költségvetés, digitális labor

Arculatot vált a hangoskönyvtár



Ahogyan arról korábban már írtunk, a Stefánia megújítása keretében a Hangoskönyvtárat is átalakítják, márciustól lesz újra látogatható. – A felújítási idő alatt átgondoltuk a Hangoskönyvtár szerepét is, ennek megfelelően váltunk arculatot. A fő profilunk itt a 14 és 20 év közötti fiatalok ellátása lesz. Természetesen a vakokra és gyengénlátókra is gondolunk, őket a Francia utcai fiókunkban várjuk, hiszen ez a hely megfelelő nagyságú és könnyen megközelíthető számukra – mondja az igazgató.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár élére november elsejétől hivatalosan is új vezető került, az intézményben 35 éve tevékenykedő Sikaláné Sánta Ildikó vette át a stafétát. 15 évig igazgatóhelyettesként dolgozott, azt mondja, a szakma és az intézmény iránti elkötelezettség, a fejlesztésben rejlő lehetőségek és az elhivatott munkatársak késztették arra, hogy megpályázza az állást.– A korábban végzett operatív, szakmai előkészítő feladatot részben felváltotta a stratégiai szint, a középtávú célok meghatározása, döntéshozás, az új irányvonalak kijelölése. A jövőre helyeződött a hangsúly. Célom, hogy a nyitásának 136. évfordulóját ünneplő intézményben tovább fejlődjön a magas színvonalú, minőségi feladatellátás. Az előző években több olyan szakmai és strukturális folyamat is elindult, amely ezt segíti. Szervezeti rendszerünk jól felépített, de a folyamatosan bővülő feladatellátás kisebb változtatásokat igényelt. Így januártól a korábban csoportként működő digitalizálási és számítástechnikai részlegből osztályt hoztunk létre. A mindennapi feladataink elvégzése, a könyvtári szolgáltatás biztosítása már elképzelhetetlen az informatikai eszközök fejlesztése nélkül. A szervezeti kultúra erősítése is a kitűzött célok megvalósítását segíti. Két éve elnyertük a Minősített könyvtár címet, aminek előkészítése során teljesítményértékelést készítettünk, felméréseket, elemzéseket végeztünk, és erre alapozva megtörtént az intézményi önértékelés, amelynek eredményeként több fejlesztendő területet jelöltünk ki. Öt év után ezt a címet újra meg kell pályáznunk, jelenleg ezen időszak közepén járunk, így 2019-ben ismét teljes körű igény- és elégedettségfelmérést végzünk az olvasók körében. Emellett a dolgozóink elégedettségét és igényét is vizsgáljuk, ami segíti a szakmai kiteljesedést. Ezek alapján tudjuk majd a meglévő és új szolgáltatásainkat még inkább a felhasználók igényeire formálni – magyarázza az intézményvezető.A szegediek ellátása mellett tovább erősítik megyei könyvtári szerepüket a megyében működő könyvtárak módszertani segítésével. 36 kistelepülésen a könyvtári szolgáltatást is az intézmény biztosítja. Jelenleg 130 fős szervezet áll az olvasók rendelkezésére, a rengeteg feladat ellenére jó a belső légkör. A 2019-es év fókuszában számukra a szakmai továbbképzések mellett a digitális kompetencia fejlesztése áll, ami országos szinten is kihívás. Az igazgató elmondása szerint a számítógépek használatához ma már minden dolgozó ért, viszont az adatbázisok és keresőfelületek alkalmazásához, az egyre újabb okoseszközök kínálta lehetőségek kiaknázásához elengedhetetlen a digitális tudás fejlesztése. Ezt a tudást egyébként felnőttképzés keretében másoknak is továbbadják majd. Mindemellett az olvasók digitális kompetenciáját is gyarapítják, hiszen külön örömforrás számukra, ha olvasóik már önállóan szörfözhetnek a világhálón.– Egy 2 évvel ezelőtti felmérés szerint a regisztrált olvasók számát tekintve a legnépszerűbb könyvtárak között szerepelünk. Mintegy 35 ezer felhasználónk van, akik közül 25 ezren heti, havi rendszerességgel látogatják a központi könyvtárat és a fiókkönyvtá- rainkat. Viszont sokkal többet kell tennünk azért, hogy eza létszám ne csökkenjen jelentősen, főleg úgy, hogy manapság egyre kevesebb szabadidejük van az embereknek, így a könyvtárba járásra is kevesebb idő jut. Sokan csak „beszaladnak", hogy gyorsan kikölcsönözzenek egy-két kötetet, vagy átfutják a legfrissebb kínálatot, és abból választanak. Jellemzően hosszabb időt az idősebb korosztály tölt el a könyvtárban. Nagyon népszerű könyvtárunk a gyermekek körében is. Minden korosztálynak – még a pici babáknak is – kínálunk programokat, akár családjukkal, akár óvodai csoporttal, iskolai osztállyal látogatják meg a könyvtárat. Az olvasást népszerűsítő rendezvények mellett tanulást segítő foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, diavetítéssel, családi programokkal várjuk a gyermek olvasóinkat. A fiókkönyvtárainkat is sokan használják, a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett közösségi térként is népszerűek a városrészek lakosai körében – emeli ki.Sikaláné Sánta Ildikó szerint minden szempontból sikeres volt a 2018-as év: az intézménytől már elvárt, magas szakmai színvonalon elégítették ki a város lakosainak igényét, a kiegyensúlyozott költségvetés biztosította a tervszerű dokumentumbeszerzést. Nem volt olyan nagyobb városi esemény, amelyen ne vett volna részt a Somogyi-könyvtár, a kitelepülések újabb olvasókat eredményeztek. Uniós pályázat segítségével 46 millió forintból technikai eszközfejlesztés történt, amire több új szolgáltatás épül majd a következő években. Digitális labort alakítanak ki 2019-ben, amelyben bővíthetik majd tudásukat a fiatalok. Az új technikai eszközök a kutatók munkáját is segítik. Az élethosszig tartó tanulás segítésére – szintén uniós támogatásból megvalósítva– 12 témában különböző tanulási formákat kínálnak az érdeklődőknek: szülői szerepre felkészítő foglalkozások, kéz- művesszakkörök a fogyatékkal élőknek, önismereti szabadegyetem áll a kínálatban, de például gasztronómiai tanfolyamra is lehetett jelentkezni, amelyet – bár nem az intézményben, de – könyvtári keretek között tartanak.– 2019-ben továbbá erősíteni szeretnénk az alapszolgáltatásokat és a megyei feladatokat, beszerezni a megfelelő dokumentumokat, valamint belső tereinket és eszközeinket is korszerűsítjük. Kiemelt figyelmet fordítunk könyvtárunk ismertségének növelésére, a partnerintézményekkel kialakított jó kapcsolat további erősítésére. Célunk, tervünk sok van, amelyek megvalósításán szakmailag jól képzett, innovatív munkatársak dolgoznak – hangsúlyozta.Hamarosan elkészül az idei rendezvénynaptár is, már most látszik, több eseménnyel készülnek a Somogyi dolgozói, mint az előző évben.