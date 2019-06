Vakáció! Másfél millió diáknak csöngettek ki nyárra

Másfél millió általános-és középiskolás diák várta a mai napot: kora délutánig minden iskolában megszólal az utolsó csengőszó és kitör a vakáció. Két és fél hónap szabadság vár a gyerekekre tanulás és dolgozatok nélkül.

Az utolsó napok egyébként már mindenhol lazítással teltek: a jegyek lezárása után már csak az időt töltötték a fiatalok az iskolák falai között. Tegnap a Bonifert Domonkos Általános Iskolába látogattunk el, ahol diákönkormányzati napot tartottak. A gyerekek egész nap csapatokban versenyeztek: sportban, ügyességi feladatokban és elméletben is összemérték tudásukat. Emellett rendeztek tanár-diák kosárlabdameccset és megtartották az elsősök avatását is.



- Szerdáig tanítás volt, bár ekkorra már mindenkit lezártak, így új anyagot nem tanított egyetlen tanár sem – mesélte Husztáné Gyursánszki Erzsébet igazgató. – Az utolsó, pénteki napon az alsósok moziba mennek, a felsősök pedig kirándulnak, illetve ballagásra készülnek – vázolta az utolsó becsengetés előtti programokat.

-Könnyebb volt ez a tanév, mint a többi, de azért örülök, hogy vége – mondta az ötödikes Körmendi Norman, akinek ugyan iskola nem lesz, a pihenéssel mégis várnia kell. – Torna edzőtáborban leszek egy hónapig. Aztán viszont megyünk a testvéremmel a nagymamánkhoz a Balatonra.



- Sok volt idén a tanulnivaló, jó, hogy vége van a tanévnek – ez már a harmadikos Benkó Boglárka véleménye. Hasonlóan vélekedett a negyedikes Oláh Brigitta is, aki úgy fogalmazott, csak azért szomorú kicsit, mert osztálytársai hiányozni fognak a nyári szünet alatt. – Remélem, azért időnként összefutunk majd – tette hozzá.

Ma tehát minden táblára felkerül a V betű a vakáció felirat befejezéseként, délutántól pedig el lehet felejteni a tankönyveket, iskolatáskát szeptember elsejéig. Az oktatási intézmények azonban egyelőre még nem ürülnek ki, a következő két hétben ugyanis még napközit kell biztosítaniuk azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei ezt igényelték. A Bonifert iskolába például hetven diák jár majd még be nap mint nap – igaz, mostmár csak játszani. A pedagógusok számára sem kezdődik még el a szabadság, hiszen aki nem a napközisekre vigyáz, az bizonyítványt ír, termeket pakol, beszámolókat készít június végéig. Augusztusban pedig már ismét munkába állnak majd, hogy a szeptember 2-i tanévkezésre minden készen álljon a diákok fogadására.