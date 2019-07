Veszélyesek is lehetnek a szabadtéri vizeink

Napozók és tilosban fürdőzők a Tisza szegedi szakaszán, a Laposnál. FOTÓ: FRANK YVETTE

– Az úgynevezett szabad vizekben fürdőzésnek vannak írott és íratlan szabályai is – mondta a Délmagyarországnak a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat elnöke. Egy 2001-es jogszabály részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel – tette hozzá Seller András. Ebben leírták, hogy tilos fürdeni például hajózási útvonalon. A hajóút a nagyhajók közlekedésére kijelölt és kitűzött terület, ami a Tiszán a partéltől számított 2-3 méter. De a jogszabályból tulajdonképpen az derül ki, hogy sehol sem lehet fürdeni, csak ahol kifejezetten engedik, azaz a kijelölt helyeken.Seller András azt is elmondta, hogy a baj elkerülése érdekében csak és kizárólag biztos úszástudással rendelkező ember menjen szabad vízbe. A szakember szerint ha valaki uszodai körülmények között megállás, pihenés nélkül le tud úszni 1000 métert 20 perc alatt, az mehet nyugodtan szabad vizekbe. Mindenki más nagyon gondolkodjon el azon, hogy kockáztatja-e az életét – mondta.Az is nagyon fontos, hogy egyedül senki se menjen fürdeni, mert ha baj lenne, akkor nincs, aki segítsen neki. Szintén lényeges, hogy ismeretlen vízbe senki se ugorjon bele, főleg ne fejjel, mert nem lehet tudni, hogy mi van a felszín alatt.Fejest ugrani folyóvízbe sem szabad, mert ott az uszadék lehet veszélyes. Ha valaki eltalál egy ilyet, komoly fej- és gerincsérülése is lehet.Bár sokan nem szeretik, de – Seller András szerint – nem szégyen mentőmellényt viselni nem megfelelő úszástudás esetén.Amit pedig minden évben elmondanak a szakemberek, az most is érvényes, azaz felhevült testtel sosem szabad vízbe ugrani, de ugyanez igaz az alkoholra és a kábítószerekre is. Aki ivott, az jobb, ha a parton marad.A fürdőzésen túl természetesen oda kell figyelni a napon eltöltött időre és öltözékre is. A sok napozás kifejezetten káros lehet, égési sérülést, később pedig akár bőrrákot is okozhat. Egyáltalán nem ajánlott a napozás 11 és 15 óra között. Akinek pedig a napon kell dolgoznia, feltétlenül viseljen sapkát és világos színű, vékony anyagú, hosszú ujjú pólót vagy inget, a szabadon lévő testrészeket pedig nagy faktorszámú napvédő szerrel kenjék be. Az egyik legfontosabb szabály pedig az, hogy minél több alkoholmentes folyadékot kell inni, napszúrás gyanúja esetén pedig azonnal orvoshoz kell menni.