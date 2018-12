Világhírű koreográfusok munkái érkeznek - A Harangozó Gyula-díjas Szögi Csabát hozza a Napfényexpressz Szegedre

Jelenet a Poly című táncelőadásból. Fotó: Dusa Gábor

Szögi Csaba azt mondja, szíve csücske Szeged, csak ideiglenesen állomásozik Budapesten. Fotó: Frank Yvette

A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának köszönhetően négy ország fogott össze: Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Négy intézmény egyfajta körutazással egybeszőtt oktatási programot szervezett, két koreográfus és két pedagógus részvételével. Ennek az együttműködésnek a produktuma volt tavasszal a Várkert Bazárban bemutatott változások inspirálta előadás, a Poly.– Krakkóban tartottak nekünk, a Közép-Európa Táncszínháznak egy egyhetes workshopot – mesélte a Harangozó Gyula-díjas Szögi Csaba, az igazgató, aki egyébként Szegedről indult.A krakkói Ludwik Solski State Drama Schoolnál, a Táncszínház Tanszéken tanít Eryk Makohon, aki a Polyt koreografálta. A Szögi Csaba vezette társulat az első, akikkel együtt dolgozott Magyarországon. A Polyban a modern szerelmi kapcsolatok formáit kutatta. A másik darabot, a Special Societyt Anton Lachky koreografálta, aki 2013-ban mutatta be első saját koreográfiáját, amely nagyot robbant a világban.– Lachkyval másfél éve egyeztettünk a közös munkáról. Végül most, novemberben volt a budapesti ősbemutató a Trafóban – mondta az igazgató. – A táncosokat kellene megkérdezni a folyamatról, viszont a végeredményt és a sikert én is látom. Úgy gondolom, komoly mentális és fizikai felkészülés van a csapat mögött.A két darabot december 10-én hozzák el Szegedre, méghozzá a Napfényexpressz sorozat részeként. – Még én találtam ki ezt a programot 2014-ben, s ajánlottam a MASZK Egyesületnek – emlékszik vissza Szögi Csaba. Ennek lényege, hogy olyan táncosokat hívnak haza Szegedre, akik saját produkcióikkal vagy társulataikkal elismerést szereztek maguknak, így öregbítve a város hírnevét. Így hozták el Duda Éva társulatát is a városba nemrég.– Szívem csücske Szeged. Mindig azt mondom, 79 óta csak ideiglenesen állomásozom Budapesten – meséli. Egyébként édesapjával ketten alapították meg a Szegedi Papucsért Alapítványt is.A produkciók kapcsán elmondta azt is, hogy a táncosok mentálisan és fizikailag is komoly munkát végeztek. Az eredmény pedig siker, mindkét bemutatót örömmel fogadta a közönség.