A belső a fontos igazán

Bevallom, nem vagyok egy nagy bringaszaki (sőt, kicsi sem), a St. Jupát egyesület a kerékpár belső gumijának cseréjéről szóló foglalkozására is kocsival mentem a szentesi Dózsa-házba. Fél óra múltán már olyan kifejezések kavarogtak eszeveszett tempóban száguldó biciklistaként a fejemben, mint a ballonosság, a felni, a nyomásérték vagy a szelep.Ebben a káoszban Valkai Zsolt tett rendet, aki először elméleti, majd bemutatóval kiegészített gyakorlati foglalkozást is tartott az érdeklődőknek. Az egyesület vezetője elmondta, a legjobb megelőzni a bajt, de ha már valaki defektet kapott, akkor nem árt, ha felkészült, és gyakorolta már a folyamatot.Az is kiderült, hogy bringázás előtt célszerű képben lennünk azzal, min is gurulunk, azaz milyen a kerék átmérője, ahhoz milyen ballonosság passzol. Szintén nem mellékes, hogy a külsőhöz stimmelő tartalék belső legyen nálunk, plusz oda kell figyelnünk a szelepre és a felnire is.Az elméleti fejtágítás után a jelenlévők a gyakorlatban is elsajátíthatták a kerékpárbelső cserélését A-tól Z-ig. Erre akár azt is mondhatnánk, hogy gyerekjáték, hiszen a legifjabb résztvevőnek, a kilencéves Székely Tominak is sikerült.– Jól ment a kerékcsere, nem volt nehéz feladat. Szerintem gyakorlás után mindenki meg tudja csinálni. Nekem már volt defektem, akkor anyának szóltam, de ha legközelebb így járok, akkor szerintem már meg tudom majd oldani – mondta Tomi.A villáskulcsok és gumileszedők csörgésében egy ismerős hang ütötte meg a fülem, Mészáros Zoltán, a Hunor-Coop elnök-vezérigazgatója is lelkesen lazította a csavarokat, feszítette a külsőt és cserélte a belsőt. Hamarosan kiderült, ő is nagy bringás, évente hatszáz, de akár ezer kilométert is letekernek a feleségével.– A Körös-torok állandó úti célunk, de sokat járunk Kunszentmártonra, Makóra és Szegedre, de Magyarország minden tavát is körbebicikliztük már. A legszebb hely, ahol kerékpárral jártunk, az a Dunakanyar, szerintem az Európa leggyönyörűbb bicikliútja. A mostani előadásra a felkészülés miatt jöttünk.A feleségemnek már volt defektje, akkor én „szerencsére" nem voltam ott. Akkor haza kellett tolni a biciklit, most már ki tudnánk cserélni a kereket – mondta mosolyogva Mészáros Zoltán.A résztvevők egyébként jó hangulatban birkóztak a kerékpárgumikkal, kulcsokkal és feszítőkkel, és végül azzal a megnyugtató tudattal térhettek haza, hogy a külső is fontos, de a belső számít igazán.