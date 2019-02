András észre sem vette, hogy nyert: hivatásos gépkocsivezetőé lett a 30 ezres Mol-kártya

Németh András a következő tankolásnál már az ajándékkártyát használja. Fotó: Kovács Erika

– Én észre sem vettem, hogy a nyertesek között vagyok. A feleségem kérdezte, hogy nem vettem-e észre valamit az újságban, amikor átnéztem. Simán átlapoztam azt az oldalt, hiszen mi soha nem szoktunk nyerni – mondta Németh András. Fábiánsebestyéni olvasónk már harminc éve előfizetőnk. Mol-partnerkártyát igényelt, így részt vett a sorsoláson. Fortuna jóvoltából ő nyerte meg az egyik Mol Group Gift ajándékkártyát, amellyel 30 ezer forint értékben tankolhat.– 30 éve járatjuk a Délmagyarországot. Reggel fél 6-kor, de legkésőbb 6 óráig megérkezik az újság. Nekem akkor már csak annyi időm van, hogy átlapozzam, aztán megyek dolgozni. Ha hazajövök a munkából, pihenésképpen újból a kezembe veszem a Délmagyarországot. Olyan is volt, hogy csak hétvégén értem rá olvasni, akkor aztán átböngésztem az egész heti termést.András a Kinizsi 2000 Zrt. gépkocsivezetője, traktorosa. Felesége pedig otthon van, kisebbik gyermeküket ápolja.– Amikor a férjem elmegy dolgozni, lecsapok az újságra. Leülök a konyhaasztalhoz, és kiolvasom egy kávé mellett – mondta a felesége, Margitka.– Hátulról kezdem az olvasást, az időjárással, aztán mindent elolvasok, ami érdekel. A magazinokat is nagyon szeretem, a kedvencem a Gasztro, illetve a Lakás és Kert. A Gasztromagazin receptjei közül többet már elkészítettem, és nagy sikert arattam velük a családban. Ami tetszik, azt kivágom és elteszem.Margitka eltette azt a kivágást is, ahol a 30 ezres kártya nyerteseit közöltük.– Nagyon jól jön a benzinpénz. Messzire ugyan nem járunk, de itt, a faluban is csak használja az ember az autót. Szentesen intézzük a nagybevásárlásokat, gyógyszert íratunk, illetve más dolgokat intézünk – mondta a férj. Margitka azt is elárulta, most már lapunk többi játékát is figyelik. Pályáznak, hátha megint szerencséjük lesz.