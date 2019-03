Fábiánsebestyénen is gyűjtés indult a házukat elvesztő derekegyházi család javára

– Amikor értesültünk a derekegyházi Hajdú család tragédiájáról, nem volt kérdés, hogy segítünk – mondta Felföldiné Virág Klára, a fábiánsebestyéni Kezünkben A Jövőnk Barátokkal Könnyebb Egyesület elnöke. Mint arról lapunk beszámolt, Hajdú Lászlóék derekegyházi otthona szinte porig égett . Pár perc alatt semmisült meg egy élet munkája. Csak az a ruhájuk maradt, amiben reggel a felnőttek elindultak otthonról dolgozni és az orvoshoz, illetve a gyerekek az iskolába.Hajdúéknak két gyermekük van. Laci 16 éves, Hanna 12. Mindkét fiatal khyokhusin karatézik, méghozzá kiemelkedő eredménnyel. Laci a saját korosztálya világbajnoka, Hanna pedig a dobogó harmadik fokára állhatott a világversenyen. Az önkormányzat a helyzetük rendeződéséig egy bérlakást ajánlott fel nekik. Helyben és Szentesen is gyűjtés indult a családnak. A szentesi karatésok a sportbarátok támogatását is kérték.– Hogy itt, Fábiánsebestyénen egyesületünk, vagy a Kis kocsma Baráti Kör vetette-e fel a javaslatot, hogy segítsünk Hajdúéknak, már nem is tudjuk, hiszen sokan mindkét civil szervezetnek a tagjai vagyunk. Amikor híre ment a kezdeményezésnek, csatlakoztak hozzánk más településekről is – tette hozzá.Felföldiné Virág Klára elmondta, várják a felajánlásokat, illetve szerveznek egy jótékonysági pörköltfőzést is, mint tavaly nyáron a szegvári Bihari családnak.Mint lapunkban megírtuk, Bihari Józsefné szíve néhány héttel a negyedik gyermekük születése után leállt, 40 percig tartott az újraélesztése. Az asszonynak mindent újra kell tanulnia. Az édesapára maradt a négy gyermek ellátása, a háztartás, közben naponta látogatta a feleségét is. Munkát nem tudott válllalni. A fábiánsebestyéni egyesület és a baráti kör a pörköltfőző verseny után mintegy félmillió forintot adott át a családnak.A derekegyházi Hajdúék javára április 27-én rendezik meg a pörköltfőző versenyt.