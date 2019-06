Felgyő legyőzött mindenkit a juniálison - galéria

–

Húsz település vett részt Fábiánsebestyénen a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett játékos, kötetlen programon, a Kinizsi Juniálison, amit hetedik alkalommal rendeztek meg.A mai nap ok az ünnepre. Egyre erősebb és bizakodóbb nemzet vagyunkmondta a Kinizsi Juniálison Farkas Sándor a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes, a rendezvény ötletgazdája, főszervezője.Csökken a külföldre távozó magyarok száma, tavaly pedig többen jöttek haza, mint ahányan elmentek. A települések sorra építik, bővítik iskoláikat, óvodáikat, közösségi helyeiket. Bíznak a jövőben. A közeljövőben egyre inkább felértékelődnek a biztonságos, gazdag természeti értékekkel bíró térségek. Használjuk ki adottságainkat. Van mire építkeznünk és büszkének lennünk. Térségünket életerős közösségek alkotják. Ismerjük meg egymást. Tanuljunk egymástól, kössünk barátságokat. Erre jó alkalom a mai nap. Vetélkedők és főzőverseny is segíti ezthangsúlyozta a képviselő. Kakas Béla , a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, a nemzetépítéshez először a szívünkben, lelkünkben kell rendet rakni.Tudni kell, honnan jöttünk, mit képviselünk, kik vagyunk. Ezt pedig a kultúránk határozza meg, és a múltunk.Farkas Sándor lapunknak elmondta, a Kinizsi Juniálist akkor találták ki, amikor a választókerületeket országosan újraszervezték.A mi választókerületünk igen nagy lett, 22 településsel. Így jött az ötlet, hogy a települések egy kötetlen programon ismerkedjenek egymással. A találkozót az évek során egyre inkább magukénak érzik a falvak, városok. Már hetekkel előtte készülnek, hogy megmutassák egymásnak az értékeiket, hagyományaikat, ételkülönlegességeiket.A Kinizsi Juniálison 20 település vett részt. Többen meghívták a határon túli testvértelepüléseiket is. Játékos ügyességi feladatokban és főzőversenyen mérték össze erejüket.A vándordíjat idén a felgyőiek kapták. Második lett Dóc, a harmadik helyen pedig Árpádhalom végzett.