Forgalomlassítással demonstráltak Szentesen - fotók

Körülbelül huszonöt autó és negyven szimpatizáns gyűlt össze a szentesi négyórás forgalomlassító demonstráción, hogy a „rabszolgatörvény" ellen tiltakozzanak. A nagyjából a Delelőtől a Dr. Mátéffy utcáig tartó szakaszon nem zárták le a fél útpályát, de a forgalmat lassították.Mint a szervezőtől, Kiss Csaba DK-s képviselőtől megtudtuk, a megmozdulás célja nem a forgalom akadályozása, hanem a figyelemfelkeltés volt. – Nem szándékoztuk feltartani a forgalmat, egy békés demonstrációt szerveztünk. Az elhaladó autósok jelzései is többnyire pozitívak voltak. A megjelentek létszámával elégedettek vagyunk. Úgy gondolom, ha rendszeressé válnak ezek a tiltakozások, akkor többen is fognak hozzánk csatlakozni – mondta a szervező.A demonstráción a DK-s transzparensek mellett feltűntek MSZP-s zászlók is, de jobbikos képviselő is csatlakozott az akcióhoz.Kiss Csabától megtudtuk, további megmozdulásokra is számíthatnak a térségben élők. A következő helyszín és időpont még nem biztos, az azonban igen, hogy szerveznek még tiltakozó akciókat.