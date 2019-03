Lakossági felajánlásokból is virágosítanak Nagymágocson

A nagybolt előtti részen az önkormányzat virágosított. Fotó: Kovács Erika

Nagymágocson az elmúlt években több közintézmény is megszépült, a közterületek gondozottak. Összefogással két játszóteret is felújítottak és számos lakos bekapcsolódott a TeSzedd! akcióba is. Hogy még szebb legyen a falu, az önkormányzat és lakosok is virágosították a közterületeket.– Szarvas Józsefné képviselő asszony javaslata volt, hogy virágosítsunk, ahol csak lehet. Önkormányzatunk a piactérnél, jó 20 négyzetméteres területen, illetve a nagybolt előtt, az újonnan épített parkolók és az áprilisban elkészülő zebra közötti területen ültetett egynyári virágokat, ami tetszést aratott a lakosság körében – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.Ezután megkereste az önkormányzatot több helyi polgár, hogy szívesen adományoznának ők is virágpalántákat, hogy még szebbek legyenek a közterületek.– Dóczi Jusztina és csapata a polgármesteri hivatal előtti beton virágládákat fogadta örökbe, illetve a fák körül lévő beton körszegélyt is egynyáriakkal szépítették – tudtuk meg a településvezetőtől. Rakonczai Imre és barátai pedig a Szántó Kovács János úton, az Autós Csárdánál lévő betonszegélyt ültették be 35 tő levendulával.– A szegély az Orosháza és Szentes közötti út mentén található. Volt benne eddig is virág, de jó pár tő már kipusztult, úgyhogy volt hely bőven. Azért a levendulára gondoltam, mert szépen megbokrosodik, és tavasztól őszig gyönyörű és jó illatú virágokkal örvendeztet meg bennünket. Akik keresztülhaladnak Nagymágocson, hadd gyönyörködjenek majd a levendulák látványában – mondta Rakon- czai Imre, akinek az ismerősei is segítettek az ültetésben.– Van még helyünk a virágoknak. Hamarosan a felújított óvodánknál is kialakítunk egy kis virágoskertet, de akár máshol is lehet egynyáriakat ültetni. Köszönettel fogadjuk a felajánlásokat, csak azt kérjük az adományozóktól, hogy egyeztessenek az önkormányzattal. Örülök, hogy sokan viselik a szívükön a település szépítését.