Négy ország katonái gyakorlatoztak Szentesen

Készül a pontonhíd. A katonáknak gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk. Fotó: Kárpáti Lajos

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred bázisa adott otthont a Blazing Lance 2019 nevű hadgyakorlatnak. A cseh, lengyel, szlovák és magyar együttműködésben megvalósult gyakorlat még tavaly októberben kezdődött meg egy elméleti felkészítéssel, Szentesen pedig a végrehajtó állomány alegység szintű kiképzése és minősítése folyt.A Magyar Honvédség Parancsnoksága által szervezett százhetven fős közös felkészítésen a honvédség több katonai szervezetétől érkeztek katonák, Szentesen gyakorolt a házigazdákon kívül az MH 1 Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, valamint az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis csapata is. A felkészülésben részt vettek cseh, lengyel és szlovák kisalegységek is, akik a különböző modulelemekbe beosztva látták el feladatukat.A gyakorlat célja a harccsoport összekovácsolása mellett annak megmérettetése is volt, a katonák a gyakorlatban mutatták meg, hogy megy nekik a hídépítés, az aknamentesítés és az átmenőpont ellenőrzés.A kijelölt alegységeknek alapvetően három feladatot kellett megoldaniuk: pontonhidat kellett építeni, ezen aztán gépjármű-oszlopokkal is átkeltek. Ezen felül egy átjárót is nyitottak egy aknamezőn, ahol két harci járműnek kell áthaladni, ehhez robbantást is szimuláltak. Végül egy konvojt vizsgáltak át: a tűzszerész kutya jelzett is egy bombát, amit végül robottal találtak meg, majd megsemmisítették a helyszínen.