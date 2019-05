Trófeákat, preparált állatokat is kiállítottak

– Baráti beszélgetés során született meg az ötlet, hogy szervezzünk egy ilyen rendezvényt – mondta Hékédiné Kun Beáta, aki Szarka Auréllal közösen szervezte a pénteken megnyitott kiállítást.



Az érdeklődők láthatnak gímszarvas-, dámszarvastrófeát, vaddisznóagyart, muflon-, medve- és rókakoponyát, preparált állatokat, nyest-, borz-, őz- és rókabőröket. A vadászathoz használt eszközökből is bemutatót szerveztek. A megnyitón Gémes László, a megyei vadászkamara elnöke mondott beszédet, a tájegység vadászai, erdészei beszéltek a szakma szépségeiről, és két Csongrád megyei erdészeti szakközépiskola is bemutatkozott. A kiállítás szombaton és vasárnap 13 és 17 óra között látható. Szombaton a kiállítás ideje alatt többféle bemutatón is részt vehetnek a fábiánsebestyéniek.