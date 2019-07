3 sorozat, ami a képernyők elé láncol minket a nyáron - Melyiket nézi? Szavazzon!

A sorozatok letarolják a mozis kasszasikereket



Az év első felében hat százalékkal kevesebb volt a globális mozis bevétel, mint a tavalyi év azonos időszakában. Elemzők gyanítják, hogy a sok hollywoodi folytatás kifárasztotta a nézőket, ráadásul a moziknak az olyan egyre erősödő streaming-óriásokkal is meg kell küzdeniük a közönségért, mint a Netflix vagy az Amazon.



A mozinézők 2019 első hat hónapjában 19 milliárd dollárért (5500 milliárd forintért) váltottak jegyet a filmekre világszerte. Tavaly az első féléves eredmény 20,2 milliárd dollárra (5842 milliárd forintra) rúgott.



A The Guardian brit napilap által idézett elemzők szerint a nézők egyszerűen elfáradtak a sok folytatástól, hiszen az első félévben került a mozikba a Men in Black - Sötét zsaruk a föld körül, a Godzilla II: A szörnyek királya, az Így neveld a sárkányodat 3. és A Lego-kaland 2. is. Bár a folytatások általában jól teljesítenek a kasszáknál, ezúttal több film némiképp elmaradt a várakozásoktól. A cikk szerzője emlékeztetett arra, hogy 2018-ban rekordbevételt ért el a globális jegyeladás, elsősorban a Fekete Párduc és a Bosszúállók: Végtelen háború nyári szezont megelőző kasszasikerével.



A tavalyi év egyébként jól is kezdődött, hiszen az olyan népszerű filmek, mint a Star Wars: Az utolsó jedik vagy A legnagyobb showman, amelyeket az előző év végén kezdtek forgalmazni, még az új év elején is nagyot futottak. Idén azonban nem volt meg ez a lendület, az első negyedév sokkal csöndesebb volt a mozikban.



Közben az olyan streaming-óriások, mint a Netflix és az Amazon, amelyekhez hamarosan a Disney és az Apple is felzárkózik új streaming-szolgáltatásával, továbbá az HBO, nagy lépésekkel haladnak előre a közönségért vívott küzdelemben. Tavaly a Netflix annyi filmet gyártott - mintegy 80-at -, mint az összes nagy hollywoodi stúdió együtt, és az Oscar-gálán is diadalt aratott Alfonso Cuarón Roma című alkotásával. A Netflix hamarosan előrukkol a 150 millió dolláros (43 milliárd forintos) költségvetésből készített 6 Underground című akcióthrillerrel is, amelynek főszerepét Ryan Reynolds játssza.



A brit Mozis Szövetség vezetője, Phil Clapp szerint ugyanakkor számos jel arra utal, hogy az első féléves lemaradást a második félévben bőven ledolgozhatják a mozik. Az amerikai elemzők is úgy vélik, hogy az év előttünk álló felében az olyan bemutatóknak köszönhetően, mint Az oroszlánkirály, a Joker, a Jégvarázs 2., a Downton Abbey, a Jumanji: The Next Level, a Halálos iramban: Hobbs és Show, az Az - Második fejezet, a Macskák és a Star Wars: Skywalker kora, az éves jegybevétel végül elérheti, sőt meg is haladhatja a tavalyit. (mti)