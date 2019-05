Ebből a húsz lányból kerül ki Magyarország Szépe - videó, fotók

Hatodszor választják meg Magyarország Szépét; a showműsorral egybekötött verseny döntőjét élőben közvetíti a Duna Televízió és a Duna World csatorna június 23-án.A győztes több millió forint értékű nyereménnyel gazdagodik és lehetőséget kap arra, hogy Magyarországot képviselje a világ egyik legrangosabb szépségversenyének világdöntőjén, a Miss Worldön, amit Thaiföldön rendeznek meg december 7-én.A szerdai budapesti sajtótájékoztatón bemutatták az idei verseny húsz indulóját, akik közül 16-an mérkőznek meg a Miss World világverseny hazai döntőjében.A versenyre Csángó Tamás divattervező kézzel készítette el a több száz kristállyal díszített új koronákat. A döntő műsorvezetője az idén Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie lesz.Sarka Kata, a Magyarország Szépe Kft. tulajdonosa elmondta: "az elmúlt évek legerősebb mezőnye a mostani, a versenyző lányok többsége diplomás vagy felsőoktatási intézmény hallgatója, egészséges életmódot folytatnak és rendszeresen sportolnak".A döntőben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a versenyzők. A bikinis kör mellett nemzeti öltözetben és estélyiben is kifutóra lépnek a versenyzők, ez utóbbiakat Merő Péter tervezte. Az úgynevezett kreatív tour-ban minden lánynak más-más magyar divattervező készít ruhát. Az egyes körök után a zsűritől a két-két legkevesebb pontot kapó versenyző esik majd ki.Június 22-én lesz látható A királynők útja című félórás háttérműsor, amely a verseny felkészülési időszakát mutatja meg a nézőknek.A 20 kiválasztott lány júniusban felkészítő táborba megy Telkibe, ahol majdnem két héten át házi versenyeken vesznek részt. A televíziós döntőben már csak tizenhatan mérkőznek meg a koronáért. A verseny két udvarhölgyét is díjazzák.Sarka Kata kiemelte, hogy a Miss World verseny egyik legfontosabb missziója a társadalmi felelősségvállalásra való figyelemfelhívás, a leendő győztesnek a világdöntőn is képviselnie kell az általa felkarolt jótékonysági kezdeményezést. Ezért a felkészítő táborban a Miss Charity alversenyen a jelöltek egyenként prezentálják a jótékonysági projektjüket, majd egymásra voksolva választják ki a legszimpatikusabb kezdeményezést.Az érdeklődők a műsor honlapján tájékozódhatnak a versenyről, és ezen a platformon is támogathatják szavazatukkal a finalistákat. A legtöbb voksot kapó lány A legszebb mosoly cím birtokosa lesz.