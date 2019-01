Együtt küzdenek a Bajnokok és a Kihívók - jön az Exatlon nemzetközi összecsapása

Kedd este nem egymás ellen, hanem közös erővel, együtt lép pályára az Exatlon Hungary két csapata. A Bajnokok és a Kihívók tagjai ugyanis az Exatlon nemzetközi összecsapásán Magyarországot képviselve közösen harcolnak Románia ellen a győzelemért.Január 15-én este jön az Exatlon Hungary történetének egyik legkülönlegesebb küzdelme. A Bajnokok és a Kihívók ugyanis ezen a napon nem egymás ellen indulnak harcba, hanem az extrém sport-reality román csapata ellen. Az Exatlonban nagy hagyománya van a nemzetközi összecsapásoknak. Azok az országok, akik párhuzamosan forgatnak a Dominikai Köztársaságban, a verseny egy adott pontján megküzdenek egymással. Magyarország az éppen harmadik Exatlon évadát forgató Romániát kapta ellenfélnek. A román csapat versenyzői között van MMA harcos, kézilabdázó, atléta, karate bajnok, személyi edző, táncos, rendőr és modell is. A verseny az Exatlon csapatversenyeihez hasonló felépítésben zajlik majd, az a "válogatott" nyer, aki előbb eléri a tíz pontot.– Nagyon-nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy lesz ez az összecsapás, mert ez azokat az időket idézte, amikor még tudtam magam kvalifikálni nemzetközi versenyekre, és a hazámat képviseltem. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnemesebb feladat, ami érheti az embert sportolóként, nagyon kivételes feladat, éppen ezért rettenetesen izgatott vagyok – árulta el olimpiai bajnok kajakozó, Dombi Rudolf. – Azt gondolom, hogy egy válogatott csapat mindig egységet képvisel és szimbolizál. Az, hogy a Bajnokok és a Kihívók most együtt lépnek pályára, ez ugyanúgy a nemzeti egységet tükrözi majd, és ebben úgy gondolom, van egy különleges erő, ami remélem, hogy győzelemhez segít minket – tette hozzá a sportoló.A nem mindennapi megmérettetésre azonban nem csak a Bajnokok készülnek boldogan és büszkén.– Nagyon jó érzés, nagyon örülök neki, hogy a Bajnokokkal egy csapatban küzdhetek. Nem tudom nagyon szavakba önteni, mit is érzek, hisz ez leírhatatlan öröm. Hiába csak egy játékról van szó, egy válogatott tagjaként a hazámat fogom képviselni Románia ellen. Hatalmas élmény, mérhetetlen büszkeség ez. Ha nagyon hasonlítani kellene valamihez, akkor ahhoz az érzéshez tudnám, mint amikor megszületett az első gyermekem – mondta Kása András, a Kihívók egyik legeredményesebb játékosa.Hogy mire elég az Exatlon Hungary bajnokainak és kihívóinak ereje és hite a román "Exatlon válogatottal" szemben, az hamarosan kiderül. Az Exatlon nagy összecsapása, a Magyarország – Románia mérkőzés január 15-én, kedden a Tények után látható a TV2-n! Hajrá Magyarország!