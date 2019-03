Ennyiért kelt el George Michael műgyüjteménye

A három éve elhunyt George Michael angol popénekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki árverésén - jelentette be pénteken az aukciósház. Az árverésen 75 tétel szerepelt, köztük Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas és a Fiatal Brit Művészek csoport más alkotóinak munkái, akik George Michaelhez hasonlóan az 1980-as és 1990-es években felrázták a brit művészeti életet.



A tételek között volt Damien Hirst The Incomplete Truth című műve, amely egy üvegtartály benne egy formaldehidben megőrzött galambbal. Az alkotás 1-1,5 millió fontos becsült értéke alatt, 911 ezer fontért kelt el. A kollekció 130 darabjára az interneten lehetett licitálni március 8. és 15. között, ennek eredménye még nem ismert. Az árverés bevételét George Michael örökségének kezelői jótékonysági célokra fordítják.



George Michael az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeleyvel alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott. Csaknem négy évtizedet átívelő pályafutása alatt több mint 100 millió albuma fogyott, hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át. 2016 karácsonyának első napján, az angliai Oxfordshire megyében lévő otthonában érte a halál. A halottkémi vizsgálat szerint szívbetegség okozta az 53 éves angol popvilágsztár halálát.