Ezért a 21 éves kamionos lányért őrülnek meg Japánban - fotók

Rino Sasaki sokáig tánctanárként dolgozott, ám amikor teherautó-sofőr apja hét évvel ezelőtt megbetegedett, úgy döntött, minden útjára elkíséri -A most 21 esztendős lány később letette a kamionok vezetéséhez szükséges forgalmi vizsgát is.Egy ideig egyszerre járt édesapjával, és vitte a táncos kurzusokat is, de idővel rádöbbent, hogy nem tudja összeegyeztetni ezt a két életet. Végül a kamionozás mellett döntött.A fiatal lány cseppet sem bánja a karrierváltást, mert így több időt tölthet az apjával. Azóta a közösségi médiában is berobbant, Japánban már mindenki ismeri a nevét. Csak úgy nevezik: Japán legszebb kamionosa.