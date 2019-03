Megújult névvel és programokkal, idén is lesz Anna and the Barbies fesztivál!

Új név és line-up: Hello Ugar!

Mikrofalvak a fesztiválon

Az offline az új luxus, zöld megoldások a pusztában

Pásztor Anna és zenekara több szempontból is különleges színfolt a hazai könnyűzene világában, ennek egyik kitűnő példája, hogy a karakteres és mással össze nem téveszthető imidzsük mellett mindig is rendkívül közvetlen kapcsolatot ápoltak rajongótáborukkal.Az idén 15 éves formáció énekesnője nemcsak a koncerteken lép át vagányan a színpadról a közönség soraiba, de idén már hetedik alkalommal rendezi meg saját fesztiváljukat Ópusztaszeren, az Akhal Ménesen, ahol a közönséggel közösen buliznak, pihennek, szórakoznak a zenészek is.Eleinte csak egy szó szerinti rajongó-tábornak indult, ahol leghűségesebb követők közül néhány százan töltöttek együtt a zenekarral pár napot, majd Woodstock az Ugaron néven vált országosan ismert fesztivállá további zenekarok és programok bevonásával, mely mostanra már többezres látogató szám mellett és 12 helyszínnel várja az idei fesztiválozókat.2019-ben megújult arculattal és minden eddiginél színesebb programokkal valósul meg az immár Hello Ugar! néven működő fesztivál Szegedtől mindössze 20 km-re egy többhektárnyi tájvédelmi területen, dús oxigénnel és illatos szalmabálákkal, miközben a hazai élőzenei szcéna élvonalbeli zenekarai állnak színpadra 4 különböző helyszínen.Idén olyan előadók lépnek fel többek között - természetesen az Anna and the Barbies mellett -, mint a, a, avagy a- a teljes line-up hamarosan bejelentésre kerül.Különlegesség, hogy, ahol mint minden évben, idén is egyfajta tehetséggondozó programként olyan fiatal zenekarok mutatkozhatnak be, akiknek más fesztiválokon helyszín vagy szándék hiányában nincs lehetőségük megmutatni magukat.A tehetségkutató verseny győztese pedig a következő évben már a Jurta Kisszínpadon kap idősávot a koncertjéhez.További, hogy alkotói táborként valósítsanak meg workshopokat az irodalom, a cirkuszművészet, a tánc vagy a színészet területén.Minden sátor saját szakmai vezetővel rendelkezik, ahol a négy nap alatt a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az együttlét és kikapcsolódás mellett létre is hozzanak valamit, amelyet a fesztiválon bemutathatnak a közönségnek.Az Ugar már évek óta büszkén hirdeti offline filozófiáját, mellyel négy napra kiszakadhatunk a mindennapok digitális hajtásából, hogy a saját meztelen talpunkkal és teljes testünkkel élhessük át a természet közelségét, miközben 100%-osan tiszta zenét hallgatunk., a fülük ne csengjen a sok egymásra szóló zajtól, hanem egyszerre csak egy helyszínen zajló koncertek/bulik mellett tudják élvezni a programokat.- cserébe néhány apró jutalomért.Mindezek mellett, a WWF-fel együttműködésben igyekeznek a lehető legzöldebb megoldásokat kínálni az ideérkezőknek, legyen szó energiatakarékosságról, hulladékkezelésről, egészséges “hazai" ételekről vagy akár az idén először megnyíló kutyapanzióról a fesztivál területén.A Ménes területén faházakban, jurtákban és sátrakban tudnak megszállni a fesztiválozók, illetve lakókocsinak is bérelhetnek helyet maguknak. Emellett Ópusztaszeren és Szegeden is várják panziók és szállodák az idelátogatókat. Az early bird heti- és napijegyeket sátorhellyel is meg tudja vásárolni a közönség, ITT