Négy magyar alkotás is szerepel a dán nemzetközi rövidfilmfesztiválon

A fesztivál honlapja szerint a mustrára idén rekordszámú, 3264 rövid filmalkotás pályázott, és ebből 121 produkciót válogattak be a versenyprogramba. A szervezők szerint annak köszönhető a nagy érdeklődés, hogy a tavalyi fesztiválon díjazott, és így az Oscarra kvalifikált ír rövidfilm, a Detainment, amely egy gyermekgyilkosságot elevenített fel, végül Oscar-jelölést is kapott. Az odensei fesztivál zsűrije által kiválasztott munkák öt szekcióban versenyeznek: a fő versenyprogramban, a dán versenyprogramban, az animációs versenyben, a dokumentumfilmes mezőnyben és a fiatalok szekciójában.



A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2014-ben végzett Damokos Attila Charon című hatperces kísérleti filmje és Schwechtje Mihály Aki bújt, aki nem című rövidfilmje a fő versenyprogramban szerepel. Az animációs programban pedig Buda Flóra Anna Entrópia és Tóth Luca Lidérc úr című alkotását láthatja a közönség. A Charon című mitológiai thriller a Moviebar Film gyártásában, a Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült, és először az OFF nézői láthatják. A történetben szereplő hidegvérű, gyönyörű nőt Cseh Anna Marie, a halálra vágyó, de abba átlépni nem elég bátor férfit pedig Derzsi János alakítja. A rendező Damokos Attila korábban elmondta, hogy a film operatőrével, Nagy Marcell-lel és többi alkotótársával három évig dolgozott a produkció megvalósításán.



"A Charon egy filmnyelvi játszótér, amelyben a dramaturgia mozgatója a fényérzékeny területre beáramló fény mennyiségének folyamatos változása. Ez egy pontos matematikai rendszer, amivel nemigen próbálkoztak előttünk, ezért nagyon sokat kellett törnünk a fejünket és kísérleteznünk. Elképesztően inspiráló volt ez a játék" - mesélte a munkáról. Schwechtje Mihály 10 perces kisjátékfilmje, az Aki bújt, aki nem tavaly májusban mutatkozott be a magyar mozikban. Buda Flóra Anna Entrópia című animációs filmje a februári Berlinalén debütált, ahol elnyerte a Teddy-díjat. Tóth Luca Lidérc úr című animációját pedig szintén Berlinben láthatta először a nemzetközi közönség. Az 1975-ben alapított alternatív filmfesztivál, az OFF Dánia legrégebbi filmmustrája. Az idei fesztivált augusztus 26. és szeptember 1. között rendezik meg Odensében.