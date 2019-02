Pokoli kínokat él át Emilio felesége

–

–

–

–

Ismét újabb mozgásformát próbált ki az Emilio família, akik ezúttal az asztaliteniszbe kóstoltak bele.Emilio és kislánya, Vivike, valamint családi jóbarátjuk igyekeztek egy profi segítségével elsajátítani a sport játékszabályait. A családanya azonban csak a pálya széléről követte az eseményeket. Mint kiderült csípőproblémája olyannyira elhatalmasodott, hogy nem tudott részt venni a játékban.Annyira erős fájdalmam volt, hogy inkább be se álltam mert tudtam, hogy nem bírnám. Hosszú évek óta fájdalmaim vannak a csípőm miatt. Viszont most már odáig fajult a helyzet, hogy sokszor lábra állni is alig bírok. Emiatt már többször kezeltek korábban, orvosi ellátásban is részesültem. Az orvos már akkor is attól tartott, én pedig most már egyre jobban, hogy nehogy csípőprotézis legyen majd egyszer ennek a végemondta Tina a Drága családom mai epizódjában.Azt hiszem ezt most már nem húzhatom tovább. El kell mennem ismét az orvoshoz, muszáj, hogy lásson egy reumatológus és kezdjünk valamit ezzel a problémávalmondta fájdalmak között Emilio felesége.